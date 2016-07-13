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Dünya

Yolanthe Cabau, 3 bin 700 genç kızı fuhuştan kurtardı

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'nun kurduğu Free A Girl isimli derneğin elçiliğini yapıyor

13 Temmuz 2016 19:57

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau, sekiz yıl önce kurdukları 'Free A Girl' isimli dernek sayesinde 3 bin 700 genç kızı ve çocuğu fuhuştan kurtardı.

Free A Girl; Hindistan, Bangladeş, Tayland, Brezilya ve Hollanda'da hizmet veriyor ve bu ülkelerdeki 14 kuruluşa destek ve finans sağlıyor.

CNN Türk'ün haberine göre; amaçları genç kızların zorla fuhuşa itilmesine engel olmak, itilenleri ise kurtarmak. Sekiz yılda 3 bin 700 genç kız ve çocuk kurtarıldı.

Vakıf, ayrıca fuhuştan kurtardığı kızların rehabilitasyonu ve topluma yeniden entegre edilmesini de sağlıyor. 23 yaşına kadar olan kızların ve çocukların kurtarılmasının amaçlandığı bu projede kızlara iş imkanı sağlanıyor. Free A Girl bununla da yetinmiyor ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor.

 

Yolanthe Cabau dedektif gibi çalıştı

 

Mart ayında Yolanthe Cabau, adeta bir dedektif gibi çalışarak Hindistan’da fuhuş yaptırılan genç kızları kurtarmak için harekete geçmişti.

Kurduğu derneğin çalışanları sayesinde Hindistan’daki polislerle irtibata geçerek “Free A Girl”den bir ekip ile Hindistan’a giden Cabau, 10 genç kızı kurtardı, çocukları fuhuşa zorlayan kişinin de hapse atılmasını sağladı.

 

Sneijder elçilik yapıyor

 

2008 yılında Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau'nun yanı sıra Arjan Erkel, Roelof van Laar, Evelien Hölsken tarafından kuruluna Free A Girl'ün elçiliğini Wesley Sneijder yürütüyor.

Bu konuyla ilgili fikrini "Yolanthe, Free A Girl'e kalbini ve ruhunu adadı. Ona bu yolda destek olmak istedim. Çocukların tacizine karşı güçlerimizi birleştirmek istedik" diye açıklamıştı.

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