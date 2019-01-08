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Yola terk edilen otomobil yandı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı

08 Ocak 2019 18:10

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı. Jandarma plakası sökülü halde olan otomobilin, çalıntı olma ihtimali üzerinde duruyor.
Harmancık ilçesi kırsal Bekdemirler Mahallesi Mezarlığı yakınlarında yanan bir otomobili gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Olay  yerine gelen Harmancık İtfaiyesi ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin plakasının söküldüğünü ve içerisinde sahibine yönelik herhangi bir belge bulunmadığını tespit etti. Otomobilin çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma soruşturmaya başlattı.

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