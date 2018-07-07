Yola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, düğüne giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 3\'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek, Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 3\'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Öte yandan, yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe\'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

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