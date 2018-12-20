Yola inen sığırcıklar sürücülere zor anlar yaşattı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE - İzmir karayolu, binlerce sığırcık kuşunun asfalta inmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yolu kapatan kuşları korna çalarak uzaklaştırmaya çalışan sürücülerin bu anları ise cep telefonuyla görüntülendi.

Çanakkale-İzmir Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresindeki Güzelyalı köyü kavşağında bugün sabah saatlerinde binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansları görenleri etkiledi. Ancak binlerce kuş bir süre sonra karayoluna indi. Bu sırada yolda seyir halindeki bir kamyon, sığırcıkların yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kamyon sürücüsü, kuşları ürkütmek ve zarar vermek istemediği için bir süre bekledi ama karabulut gibi asfaltı kaplayan sığırcıklar, yoldan gitmedi. Kamyon şoförü, korna çalmak zorunda kaldı.

Sığırcıkların korna sesiyle havalanması üzerine kamyon yoluna devam ederken, tüm bu anlar yayındaki otomobilin sürücüsü Burak Kurnaz tarafından saniye saniye görüntülendi. Sığırcıklar ise, gökyüzündeki danslarına devam etti.

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