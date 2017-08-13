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Yaşam

Yola düşen dev kayadan işte böyle kaçtılar

Yaşananlar parkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

13 Ağustos 2017 01:23

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl'de dağdan kopan dev kaya kütlesi yola düştü. Bu sırada yoldan geçmekte olan bisikletliler, yayalar ve bir araç son anda dev kayanın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Olay Trabzon'un turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de perşembe öğle saatlerinde meydana geldi. Bir parkın yakınında; bisikletliler, yayalar ve bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dev kaya kütlesi yerinden koparak yuvarlanmaya başladı. Bunu farkeden bir kişi yoldakileri bağırarak uyardı. Kaya yola düştüğü sırada vatandaşın uyarısıyla otomobil ve bisikletliler hızlarını arttırarak kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Bir bisikletli kayanın geldiğini gördükten sonra geri dönerek kurtulmayı başardı. Vatandaşın uyarısı ile facianın eşiğinden dönülmesi ve yaşananlar parkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

 

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