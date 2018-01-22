Yola dökülen tuzlar çevreye ne kadar zararlı?

Kışın kar yağışının başlamasıyla birlikte yollara dökülen tuz, trafik kazalarını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak yola dökülen tuzun, özellikle sucul canlılar üzerinde olumsuz etkileri olabildiği belirtildi.

Mehmet Özer'in The Conversation’dan yaptığı çeviri haber şöyle:

Tuz, suyun karışım yolunu değiştirerek göllerin tabanına yakın yerlerde tuz ceplerini oluşturabilir ki bunlar biyolojik olarak ölü bölgeleri meydana getiriyorlar.

Yollara dökülen tuz, mutfakta kullandığımız tuzla aynı bileşime (sodyum ve klor) sahiptir ancak daha iri tanelidir. Yola döküldüğünde kolayca çözülen tuzun içeriğindeki klorun tamamı en yakın su kaynağına ulaşır.

Düşük konsantrasyonlarda klor kısmen zararsızdır ancak yüksek konsantrasyona ulaştığında, mikroskobik canlılar ve denizden uzak bölgelerde yer alan göllerde yaşayan balıklar gibi sucul yaşam için zehirli olabilir. Bu ekolojik değişiklikler, su kalitesini etkiler.

Düşük konsantrasyonlarda klor, zooplanktonlar üzerinde öldürücü olmayan -bireyleri zayıflatan ve yumurta ölüm oranlarını artıran- etkilere sahiptir. Ancak yüksek konsantrasyonlardaki klor, zooplanktonlar için öldürücü olabilir. Balıklar, artan tuz konsantrasyonuna karşı daha dayanıklıdır. Fakat yüksek klor konsantrasyonları, balıklar için daha da zehirli bir etkiye sahiptir. Ayrıca yavru balıklar zooplanktonlarla beslenir ve bunlar yok olursa, besin bulamaz hale gelirler.

Alternatifler ne olabilir?

Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde, tuz kullanımına alternatif çevre dostu yöntemler deneniyor. Küspe suyu, turşu suyu ve patates suyu, karları eritmek için denenen alternatif bileşenlerden bazıları.

Küspe suyundaki şeker, düşük sıcaklıklarda tuza göre daha etkili. Ancak küspe suyunun kokusu bazı toplumlar tarafından hoş karşılanmıyor. Küspedeki şekerin yer altı sularına karışması ise sucul ortamlarda bakteri sayısında artışa neden olabiliyor.

Bazı mühendisler ise yollara tuz ya da şeker dökmek yerine üzerlerindeki kar ve buzu kendi kendine temizlenmesinin yollarını bulmaya çalışıyorlar. Yollara güneş paneli döşeyerek asfaltın üzerindeki buzu eritmeye yönelik çalışmalar henüz test aşamasında.