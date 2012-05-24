Yola çöp atan kişiyi uyardığına pişman oldu

Konya'da yola çöp attığı için uyardığı kişi ile aralarında çıkan kavgada hem sol kulağı kopan hem de ertelenmemek üzere 11 ay 20 gün hapis cezası alan 56 yaşındaki Fehim Sönmez, karara isyan etti. Hem kulağının koptuğunu hem de hapis yatacağını belirten Sönmez, kararı temyiz edeceğini ifade etti.

Başından geçen olayı anlatan Sönmez şunları söyledi:

"Olay, 20 ağustos 2008 yılında meydana geldi. Konya'da alış veriş yaptıktan sonra aracımla çalıştığım şirkete gidiyordum. Konya-Karaman çevre yolunda ilerlerken önümde yabancı plakalı bir minibüs vardı. Minibüsün camından yola poşet ve kağıtlar atıyorlardı. Bunun üzerine ben de sellektör yaparak uyardım. Karayolu üzerinde bulunan iş yerimin önünde trafik kontrolü yapıldığı için araç yoğunluğu vardı. Önümde seyreden yabancı plakalı araç durdu. Onlar durunca ben de yanlarına durdum. Durduktan sonra, 'Siz Avrupa’da da böyle çöpleri yola atıyor musunuz?' diye sordum. Bunun ismini daha sonra öğrendiğim ve yurt dışında çalışan Mustafa Duman isimli şahıs küfür ederek 'Atıyoruz lan sanane' şeklinde bir tepki gösterdi. Minibüsün içerisinde yaşlı bir amca ve bayanlarda vardı. Söylediği sözler karşısında büyük utanç duydum. 'Böyle yapmayın., Burası bizim memleketimiz ve memleketimizi kirletmeyelim' diye uyardım. Karşımdaki kişinin biraz asabi bir kişiliğe sahip olduğunu anlayınca iş yerime doğru aracımı sürdüm"

Yol üzerindeki iş yerine girdiğini ve şahsın da aracından inerek yanına geldiğini anlatan Sönmez, "Sözlü münakaşa edeceğimizi düşünerek ben de yanına gittim. Direk üzerime saldırdı ve kavga etmeye başladık. Kavga esnasında karşımdaki kişi sol kulağımı ısırarak koparmış. Araya iş yerimdeki güvenlikçiler girerek bizi ayırdı. İş yerimin güvenlik noktasına girdiğimde gömleğimin kanlı olduğunu gördüm. Daha sonra kulağımın koptuğunu anladım. kavga ettiğimiz yere giderek kulağımın parçasını aldım ve hastaneye gittim" dedi.

Gurbetçi Mustafa Duman ile mahkemelik olduklarını ve 4 yıl süren mahkemenin sonuçlandığını ifade eden Sönmez, "Mahkeme bana karşı tarafın burnunda hasar oluşturduğum gerekçesiyle ertelenmemek üzere 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mustafa Duman'a da 2,5 yıl hapis cezası verildi. Ama o yurt dışında. Bu cezanın onun için uygulanıp uygulanmayacağını bilmiyorum. Ama ben eğer Yargıtay kararı onarsa hapis cezası yatacağım." diye konuştu.