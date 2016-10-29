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Yaşam

Yola çıkmadan önce dikkat! İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

Vatan Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim 2016 12:14

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında Vatan Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı. 

Kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri,
• D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi,
• 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

Alternatif güzergâhlar

• Millet Caddesi,
• Fevzi paşa Caddesi

ETİKETLER

İstanbultrafiğe kapalıVatan CaddesiCumhuriyet Bayramı kutlamaları

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