Yola çıkmadan önce dikkat! İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında Vatan Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:
• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri,
• D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi,
• 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
• Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
Alternatif güzergâhlar
• Millet Caddesi,
• Fevzi paşa Caddesi