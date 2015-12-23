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Yaşam

Yola çıkacaklara kötü haber; TEM otoyolu 8 saat kapalı olacak

Bolu Dağı Tüneli'nde yapılacak çalışma nedeniyle, TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafiğe kapatılacak

23 Aralık 2015 20:06

TEM otoyolunun İstanbul istikameti, yarın Bolu Dağı Tüneli kesiminde yapılacak çalışma nedeniyle 8 saat ulaşıma kapatılacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinin yarın 08.00 ile 16.00 saatleri arasında ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.

Otoyolun ulaşıma kapalı olacağı saatler arasında Ankara'dan İstanbul yönüne giden araçların Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirileceği, Kaynaşlı Kavşağı'ndan ise tekrar otoyola alınacağı belirtildi. Sürücülerin, yolun kapalı olan kesiminde trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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