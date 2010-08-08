T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yola akan su öldürdü

İşadamı Murat Doğanay, yola akan suda kayarak yaşamını yitirdi.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - "Yola akan suyun kurbanı oldu" Görgü tanıklarının ifadeleri bu yönde. İstanbul Kartal'da arkadaşlarıyla Şile'ye gitmek üzere yola çıkan motorsiklet tutkunu işadamı Murat Doğanay, TEM bağlantı yolunda hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kolu kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğanay, hastanede kurtarılamadı. Kazanın olduğu yol; yeşil alandan akan suyla kaplıydı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu sapağı TEM bağlantı yolunda meydana geldi.

Motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu gezintisi için Şile'ye doğru yola çıkan işadamı Murat Doğanay'ın kullandığı motorsiklet, iddiaya göre fıskiyelerden akan suyun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Motorsikletle birlikte yaklaşık 100 metre sürüklenen Doğanay'ın iki bacağı kırıldı, sağ kolu da koptu.

Doğanay'ın arkadaşları, "Yeşil alanın kenarından kanalla tahliye edilen su yola nasıl sızar?" diye sordu, belediyeyi suçladı.

Arkadaşları kazayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kopan kol vatandaşlar tarafından yol kenarındaki yeşil alanda bulunarak bir poşete konuldu.

Kaza bölgesine çağrılan baba Ahmet Doğanay yerde yatan oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

İki bacağı kırılan, bir kolu kopan ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Doğanay, yoğun bakıma alındı.

Eşinin ve babasının hastane önüdeki umutlu bekleyişi sadece 1 saat sürdü. 33 yaşındaki Murat Doğanay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Doğanay'ın dört ay önce "Polen" adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Üniversite mezunu işadamının "motordelisi.com" sitesinin aktif üyesi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24