Yola akan su öldürdü

T24 - "Yola akan suyun kurbanı oldu" Görgü tanıklarının ifadeleri bu yönde. İstanbul Kartal'da arkadaşlarıyla Şile'ye gitmek üzere yola çıkan motorsiklet tutkunu işadamı Murat Doğanay, TEM bağlantı yolunda hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kolu kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğanay, hastanede kurtarılamadı. Kazanın olduğu yol; yeşil alandan akan suyla kaplıydı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu sapağı TEM bağlantı yolunda meydana geldi.

Motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu gezintisi için Şile'ye doğru yola çıkan işadamı Murat Doğanay'ın kullandığı motorsiklet, iddiaya göre fıskiyelerden akan suyun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Motorsikletle birlikte yaklaşık 100 metre sürüklenen Doğanay'ın iki bacağı kırıldı, sağ kolu da koptu.

Doğanay'ın arkadaşları, "Yeşil alanın kenarından kanalla tahliye edilen su yola nasıl sızar?" diye sordu, belediyeyi suçladı.

Arkadaşları kazayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kopan kol vatandaşlar tarafından yol kenarındaki yeşil alanda bulunarak bir poşete konuldu.

Kaza bölgesine çağrılan baba Ahmet Doğanay yerde yatan oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

İki bacağı kırılan, bir kolu kopan ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Doğanay, yoğun bakıma alındı.

Eşinin ve babasının hastane önüdeki umutlu bekleyişi sadece 1 saat sürdü. 33 yaşındaki Murat Doğanay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Doğanay'ın dört ay önce "Polen" adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Üniversite mezunu işadamının "motordelisi.com" sitesinin aktif üyesi olduğu öğrenildi.