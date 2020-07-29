Yol yapma sözünü tutmayan AKP'li başkana pankartlı tepki: Hurdacılar ve belediye başkanı giremez

Trabzon'un Arsin ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'un seçim döneminde kendilerine verdiği yol yapma sözününü tutmaması üzerine Çubuklu Mahallesi sakinleri mahallenin girişine pankart asarak tepki gösterdi. "Bu mahalleye hurdacılar ve belediye başkanı giremez" yazılı pankartı asan mahalle sakinleri, verdikleri oyların karşılığında Belediye Başkanı Gürsoy'un yol sözünü yerine getirmesini istedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Çubuklu Mahallesi'ni 31 Mart seçimleri öncesinde ziyaret eden AKP adayı Muhammet Sait Gürsoy’dan, vatandaşlar bozuk olan ve bazı kısımları heyelanla çöken yollarının yapılmasını istedi. Ancak, seçimi kazanan Gürsoy aradan geçen zaman içerisinde mahallenin yollarını yapmadı. Belediye başkanına tepki gösteren köylüler bir pankart hazırlayıp mahalle girişine astı.

"Hurdacılar ve belediye başkanı giremez"

Arsin Belediyesi’nden hizmet alamadıklarını ve Belediye Başkanı Gürsoy’un kendilerine verdiği sözü yerine getirmediğini belirten vatandaşlar, “Hurdacılar ve belediye başkanı giremez” yazılı pankartı mahallenin girişine astı.



Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'un seçimlerden önce kendilerini ziyaret ettiğini ve destek istediğini belirterek aradan 1.5 yıl geçmesine rağmen hizmet alamayınca böyle bir pankart asmak zorunda kaldıklarını ifade etti.



