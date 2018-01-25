"Yol Yapım Dairesi ödeneğinden yapılan 360 milyon liralık yasadışı harcama için soruşturma açıldı mı?"

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, 2016 yılında otoyol ve köprüler gibi ücretli geçiş sisteminin uygulandığı yerlerden kaçak geçiş yapan 11.347.869 aracın plakasının tespit edildiğini söyledi. Pekşen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede, bu araçların kaçının HGS ya da OGS kullandığını sordu.

Konuyla ilgili TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, "Bu inanılmaz bir rakam. Bu nasıl mümkün olabilir bu kadar araç nasıl kaçak geçer? Buralardaki barkot okuma sisteminin çok hassas olması gerekiyor ama gelin görün ki kim bilir hangi yandaş firmadan alındı bu barkot sistemi" diyen Pekşen, kaçak geçtiği tespit edilen araçların önemli bir kısmında HGS ve OGS sisteminin mevcut olduğunu söyledi. Pekşen, "Ancak sistem okumadığı için bu araçlara sonra büyük miktarlarda ceza gönderiliyor. Bu sorun derhal çözüme kavuşturulmalı ve vatandaşın mağduriyet yaşaması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Yol Yapım Dairesi’ne tahsis edilen "Asfalt Kaplama Yapılacak Yolların Fiziki Standardının Yükseltilmesi” ödeneğinden kanuna aykırı olarak danışmanlık, peyzaj, araç kiralama hizmeti alımı için 362.922.410,00 TL harcandığını ifade eden CHP'li Pekşen, "Kanuna aykırı olarak yapılan bu harcamaların sorumluları hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?" sorusunu da yöneltti.

"Yolsuzlukla mücadele edeceğim diyen iktidar, tarihte görülmemiş yolsuzluklara imza atıyor"

AKP'nin 'yolsuzluklarla mücadele edeceğini' söyleyerek iktidara geldiğini kaydeden CHP'li milletvekili, “Gelin görün ki yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen bir iktidar Türkiye tarihinde görülmemiş yolsuzlukların altına imza atıyor. Soygun hız kesmiyor. Bu nasıl bir vicdandır nasıl bir ahlaksızlıktır bu ne utanmazlıktır! Her taraf yolsuzluk her taraf soygun. Şimdi de Karayolları. Neresinden tutsan rezalet” dedi.

"Kanuna aykırı harcamalar için soruşturma açıldı mı?"

CHP Trabzon Milletvekili Pekşen tarafından TBMM'ye verilen soru önergesi şöyle:

"2016 yılında otoyol ve köprüler gibi ücretli geçiş sisteminin uygulandığı yerlerden kaçak geçiş kaydı alınan 11.347.869 adet plakası tespit edilen araçtan kaç tanesinde HGS ya da OGS sistemi vardır?

"Yol Yapım Dairesi’ne tahsis edilen “Asfalt Kaplama Yapılacak Yolların Fiziki Standardının Yükseltilmesi” ödeneğinden kanuna aykırı olarak 362.922.410,00 TL hizmet, danışmanlık, peyzaj, araç kiralama hizmeti alımı gibi harcamalar için kullanılmıştır. Bu harcamalarla ilgili olarak hangi firmadan hangi hizmet, ne kadarlık bir bedelle alınmıştır? Kanuna aykırı olarak yapılan bu harcamaların sorumluları hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

"Yatırım programında yer almayan bir projeye harcama yapılmayacağı düzenlemesi olmasına rağmen Karayolları Bölge Müdürlüklerince 391.815.597,37 TL yatırım programında yer almayan harcamalar yapılmıştır. Bu harcamalar hangi kalemlere yapılmıştır ve bu kanunsuz harcamaların müsebbipleri ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

"Yatırım programı ile projelere tahsis edilen ödeneklerin çok sık bir şekilde değiştirilmesi sonucunda sözleşme uygulamaları etkilenmiş ve iş süresi programı ile iş planları değişmiştir. Bu değişiklikler ve programdan çıkarmalar yapılması nedeniyle 2016 yılında yapılan ödeme farkı ne kadardır?

"Yatırım planında yer alan ve fiili olarak gerçekleşen imalat ile gerçekleştiği değerlendirilerek kayıt altına alınan imalat ne kadardır? Kamu tarafından gerçekleştiği değerlendirilerek kayıt altına alınan imalat için yüklenicilere ne kadar ödeme yapılmıştır?

"Bütçede Karayollarına ayrılan ödenekle ile yılsonu gerçekleşen ödenek arasında, mevzuat dışı oluşturulan farkın mutat bir uygulama haline gelmesinin nedeni nedir?"