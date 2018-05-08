Yol verme tartışmasında silahla vurulan genç hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da askerden yeni gelen Selim Güngör, yol verme tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Selim Güngör, askerden 10 gün önce gelmişti. Güngör, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Bağcılar Yavuz Selim Caddesi 1072 sokakta komşularının evinin taşınmasına yardımcı oluyordu. Eşyaları araca yükledikleri sırada, sokağa bir araç girdi. İçerisinde 3 kişi vardı. Araçtaki B.V, aracın yoldan çekilmesini istedi. Evi taşıyanlarla araçtakiler arasında hararetli bir tartışma başladı.

Araçtakilerden B.V, "Siz bekleyin" deyip telefona sarılarak sokaktan ayrıldı. B.V, bir süre sonra kalabalık bir grupla sokağa girdi. İki grup arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı.

İddiaya göre, B.V'nin açtığı ateşte Selim Güngör vuruldu. Güngör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.V. ve yanındakiler olay yerinden kaçtı. Bağcılar Araştırma Büro ekipleri, yaptıkları araştırmada olaya karışanlardan birinin yaralı olduğunu ve hastaneye gittiği bilgisini aldı.

Kısa sürede hastaneye giden ekipler, cinayette tetiği çektiği öne sürülen B.V'nin bıçakla hafif yaralandığını ve tedavi gördüğünü belirledi.

Hastanede yapılan araştırmada, olaya karışanlardan bir kişi daha yakalandı. Hastanede tedavisi biten B.V. ve hastanede yakalanan kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.