Yol verme kavgasında karı-koca silahla yaralandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartışmaya katılan sürücülerden birinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.00 Merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki minibüsün sürücüsü Şahap Y.(63) ile otomobilin sürücüsü Selam S. trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Selam S., Şahap Y.’yi darp etti. Bunun üzerine Şahap Y. beylik tabancısını çıkararak Selam S. ve tartışma sırasında eşinin yanında olan Süreyya S.’ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Selam S. sol bacağından, Süreyya S. ise karnından yaralandı. Yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı Şahap Y’yi kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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