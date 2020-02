Yol verme kavgasında 4 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Gülbahçe Meydanı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüleri A.T. (28) ile S.E. (30) arasında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., otomobilinde bulunan pompalı tüfeği çıkarıp yere doğru ateş etti. Yerden seken saçmalar, S.E., Z.E. (60), B.B. (37) ve F.Ç\'ye (28) isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan A.T.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.