Yol uygulamasında uyuşturucu ile yakalandılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de polisin yaptığı yol uygulamasında uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Kayseri-Ankara yolunda yaptığı yol uygulamasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 27 ecstasy hap, 3 parça halinde 12 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki C.Ş (31) N.C.D (17) ve V.T. (25) gözaltına alındı.

Kayseri-Sivas karayolunda yapılan yol uygulamasında ise hakkında arama kaydı bulunan S.S. (27) kamyon içinde yakalanarak gözaltına alındı.

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