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Yol uygulamasında uyuşturucu ile yakalandılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de polisin yaptığı yol uygulamasında uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

08 Eylül 2017 20:03

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de polisin yaptığı yol uygulamasında uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Kayseri-Ankara yolunda yaptığı yol uygulamasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 27 ecstasy hap, 3 parça halinde 12 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki C.Ş (31)  N.C.D (17) ve V.T. (25) gözaltına alındı.
Kayseri-Sivas karayolunda yapılan yol uygulamasında ise hakkında arama kaydı bulunan S.S. (27) kamyon içinde yakalanarak gözaltına alındı.

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