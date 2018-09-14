Yol TV'ye destek kampanyası başladı

2016 yılında RTÜK'ün 'yayın yasağı'nın ardından yoluna uydu üzerinden devam eden Yol TV, yaşadığı maddi sıkıntıların ardından bir destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında seyircilere kendi bütçeleri uyarınca kanala destek olmaları çağrısında bulunuldu.

Destek vermek isteyen seyirciler Yol TV Patreon hesabı üzerinden katkıda bulunabiliyor.

Kampanyanın internet sitesinde yer alan hesap numaralarına da herkes istediği kadar katkıda bulunabiliyor.

Kampanya kapsamında sosyal medya paylaşımları #yoltvicin etiketiyle yapılıyor.

Kampanyanın #yoltvicin etiketiyle paylaşılan çağrı videosuna şuradan ulaşabilirsiniz.