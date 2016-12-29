Yol TV’nin yayını durduruldu!

22 Aralık’ta RTÜK tarafından yayın durdurma kararı verilen Yol TV’nin yayını saat 17.55 itibariyle durduruldu.

Söz konusu kararın gerekçesinin “Tayyip Erdoğan’a hakaret”, “toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini övücü yayınlar” olduğu öne sürülmüştü.

Yol TV’den şu açıklama yapıldı:

Televizyonumuzun yayını bugün saat 17:55 itibariyle durdurulmuştur.

Geçtiğimiz hafta RTÜK, televizyonumuz hakkında yayın durdurma kararı vermişti. Bugün ise televizyonumuz Türksat'tan çıkarılarak yayınımız kesilmiştir.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Alevilerin sesi susturulamaz, Yol TV susturulamaz!

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