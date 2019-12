Yol tarifi flört için iyi fırsat!

Nokia'nın araştırmasına göre, Rusya'da on kişiden biri yol sormayı flört fırsatı olarak kullanırken, Çinlilerin yarısı, yol tarifini diğer kişilere sorarak almaya yöneliyor, Asyalıların yolda kaybolmalarına getirdiği en popüler mazeret kötü hava koşulları...



Nokia, dünya genelinde insanların gerektiğinde nasıl yol bulduklarını incelediği araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Araştırmada, nüfusu İstanbul'un nüfusuna yakın olan Londra'da dolaşan insanların, bu kentten daha büyük Bangkok ve Pekin gibi kentlerde dolaşanlardan daha fazla kaybolduğu saptandı. Bu bulgular, dünya genelinde ve şu ana dek yapılan en büyük navigasyon araştırmalarından biri olan bir araştırmanın parçası olarak çıktı.



Araştırmaya 13 ülkeden 12 bin 500 insan katıldı ve kendilerine yön bulma duyuları ve navigasyon alışkanlıklarıyla ilgili sorular soruldu.



Büyük şehirlerde kaybolmamak imkansız



Araştırmadan ortaya çıkan bulgular, her on kişiden birinin (yüzde 10) Londra gibi büyük bir kentte kaybolmadan dolaşmanın imkânsız olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Gezegende en çok kaybolunan diğer kentleri ise sırasıyla Paris (yüzde 9), Bangkok (yüzde 5), Hong Kong (yüzde 5) ve Pekin (yüzde 4) izliyor.

Dahası, İstanbul gibi büyük kentlerde sık sık rastlandığı ve Londra'da da üç kişiden birinin kabul ettiği gibi insanlara yanlış yol tarif edildiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor.



Hintliler doğuma yetişemiyor



Araştırma sonucunda ortaya çıkan ilginç saptamalardan bazıları da şöyle:



"İnsanların yüzde 30'u kaybolduğu için, o sırada kavga eden ya da bağırarak yol tarif eden eşini suçluyor.



Teknoloji bağımlılığı öyle bir noktaya ulaşmış ki, her dört kişiden biri çevrimiçi haritalar veya GPS olmazsa yolunu asla bulamayacağına inanıyor.



Her 10 İspanyoldan biri yön bulma duyusunun, iyi şarapta da olduğu gibi yaşla birlikte olgunlaştığını düşünüyor.



En çok Hintli erkeklerin, çocuklarının doğumuna yetişemediği ortaya çıkıyor.



İtalyanların yaklaşık dörtte biri yollarını mobil navigasyon cihazları kullanarak buluyor.



Çinlilerin yarısı, yol tarifini diğer kişilere sorarak almaya yöneliyor.



Asyalıların yolda kaybolmalarına getirdiği en popüler mazeret kötü hava koşulları.



Ruslar yol tarifi konusuna farklı bir motivasyonla yaklaşıyor; 10 kişiden biri yol sormayı flört fırsatı olarak kullanıyor."



Yön bulma duyusu



Her beş kişiden biri yön bulma duyusunun genetik olduğuna ve yön bulmakta zorlanmanın doğuştan gelen bir özellikle olduğuna inanıyor. Bununla birlikte yön bulma yeteneğinin ender bir yetenek olduğu ve çevrimiçi haritalar ve mobil navigasyondaki muazzam gelişmelere rağmen araştırmaya katılanların neredeyse hepsi (yüzde 93) hala sık sık kaybolduğunu belirtiyor.



Kaybolanların yitirdiği zaman ise ortalama 13 dakika olarak saptanıyor. Kimileri için bu süre son derece büyük önem taşıyor: on kişiden biri iş görüşmelerini, önemli bir iş toplantısını ya da bineceği uçağı yolda kaybolmak yüzünden kaçırdığını belirtiyor. Kaybolmak insanların kişisel yaşamlarını da etkiliyor. Her 10 Brezilyalıdan biri yolda kaybolduğu için buluşacakları arkadaşıyla randevusunu kaçırdığını ifade ediyor.



En çok sorulan yerler



Kendisine yol sorulan kişiler genellikle, heykeller, camiler, kiliseler ve köprüler gibi çok iyi bilinen yapıları referans vererek yolu tarif etmeye çalışıyor. Yol tarifleri, kentlerin kendilerine özgü kültürlerini de yansıtıyor. İngiltere'deki insanlar yolları tarif etmek için genelde semt barlarını ve kulüplerini kullanıyor. Çin'de yol sorulduğunda ise gökdelenler referans verilerek yol tarif ediliyor.



Araştırma 1-23 Ekim 2008 tarihleri arasında ICM tarafından 13 ülkede 12,500 katılımcıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Avustralya, Brezilya, Çin, BAE, Rusya, Singapur, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. (AA)