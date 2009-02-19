Yol parasını ödemeyince caddeye duvar ördüler

Trabzon'da iki siteyi birbirine bağlayan caddeye, sonraki siteyi inşa eden mal sahibi istenen yol parasını ödemediği için örülen yaklaşık yarım metrelik duvar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.



Beşirli Mahallesinin Çınaraltı mevkisinde 1997 yılında, 10 bloktan oluşan Çınaraltı Sitesi yapıldı. Bu sitenin devamına daha sonra, arazi sahibi başka biri olan 6 bloklu Çınarüstü Sitesi inşa edildi.



Çınaraltı Sitesi'nin arazi sahipleri, aynı yolu kullanan Çınarüstü Sitesi sahiplerinden, yol için bir miktar para istedi. İstenilen paranın verilmemesi üzerine, iki siteyi birbirine bağlayan Harita Caddesi, Çınaraltı Sitesi'nin bittiği bölümde, yarım metrelik bir duvarla kapatıldı.



Dolmuş durağının alt sitede bulunması nedeniyle, özel aracı olmayan Çınarüstü Sitesi'nde yaşayanlar büyük zorluk çekiyor. Dolmuştan inen vatandaşlar, belli bir yolu yürüdükten sonra duvarı aşarak evlerine gitmek zorunda kalıyor.



Öğrenciler ise duvar nedeniyle kendilerini alt sitede bekleyen servis araçlarına, duvarı geçtikten sonra ulaşabiliyor. Bebek arabaları olan anneler ise caddedeki duvarı geçmekte zorlanıyor.



Başkan sorunu çözmeye çalışıyor



Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, Çınarüstü Sitesi sakinlerini rahatsız eden bu sorunu çözmek için her iki tarafla birkaç kez görüşmesine rağmen duvar kaldırılamadı.



Canalioğlu yaptığı açıklamada, duvarla birlikte oluşan olumsuzluğu gidermek için siteler arasında zaman zaman arabuluculuk yaptığını belirterek, "Buradaki sorun özel mülk sorunu. Sorunu aşmaya, duvarı açtırmaya çalışıyoruz. Çünkü üst site sakinlerinin otobüs seferi istekleri de var. Çocukların, yaşlıların rahat ulaşımının sağlanabilmesi için bu sorunun giderilmesi şart" dedi.



Volkan Canalioğlu, sorunun çözümü için site sakinleriyle yeni bir görüşme yapmaya planladığını sözlerine ekledi.



