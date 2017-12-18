Yol ortasında tacizle ilgili savcılıktan açıklama: Şikayet olmadığı için savcılığa sevk edilmeden serbest kaldı

Antalya Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi’nde telefonla konuşan bir kadına dakikalarca cinsel taciz eden 49 yaşındaki H.V.'nin gözaltına alındıktan hemen sonra serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "cinsel tacizle suçlanan H.V.’ye ait evrakın halen emniyette bulunduğu" belirtilerek "H.V.’nin Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesi’ne göre; savcılığa sevk edilmeden serbest kaldığı" kaydedildi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri taciz olayının yaşandığı bölgedeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çeşitli suçlardan sabıkası olan H.V.’ye ulaşmış ve gözaltına almıştı.

Emniyet: Adli makamlara sevk edildi

Gözaltı sonrası yazılı basın açıklaması yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü, H.V.’nin cinsel taciz suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiğini ve serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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Şikâyet yok

Ancak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel tacizle suçlanan H.V.’ye ait evrakın halen emniyette bulunduğunu, olayla ilgili şikâyetçi olmadığı için H.V.’nin Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesi’ne göre; savcılığa sevk edilmeden serbest kaldığını açıkladı.

"Bilgi doğru değil"

Savcılık yetkilileri, “Söz konusu şahsın adli makamlara sevk edilip serbest bırakılması söz konusu değil. Bu doğru bir bilgi değil. 102/1 ve 105/1 şikâyete tabidir. Evrak hala emniyette. Sanırım emniyetin açıklamasıyla ilgili sıkıntı olmuş” dedi.

İşte o açıklama

Emniyet'ten yapılan açıklamada ise, “Yapılan çalışmalar sonucu (H.V.) isimli şahıs 16 Aralık günü yakalanmış, olayla ilgili görüntüler izletildikten sonra şahısla yapılan mülakatta şahıs görüntüyü hatırladığını, o gün sokakta bir bayanın sarhoş bir şekilde bağırdığını, kendisinin yardım istediğini düşünerek yardım amaçlı yaklaştığını, bayanın sarhoş olmasından dolayı düşebileceği korkusuyla sarıldığını, bayanı tanımadığını, başka bir amacının olmadığını beyan etmesi üzerine hakkında 'Cinsel Taciz' suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

TCK'nın 102. Maddesi şöyle:

"Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.



(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.



(3) Suçun;



a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,



b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,



c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,



d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,



e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,



işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.



(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.



(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur."