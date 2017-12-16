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Sokakta yürüyen kadını dakikalarca taciz etmişti; serbest bırakıldı

Emniyet, olayla ilgili şikayette bulunulmadığını açıkladı

16 Aralık 2017 20:18

Antalya'da yolda yürüyen kadına saldırıp dakikalarca taciz edip, vurmaya çalışan 49 yaşındaki H.V., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, taciz olayı ile ilgili olarak  şikayet başvurusunun yapılmadığını açıkladı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde telefonda konuşan bir kadını dakikalarca taciz edip, tokat atmaya çalışan H.V.,  polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk sorgusunda,  taciz iddialarını kabul etmeyen  H.V., görüntüleri izledikten sonra olayı hatırladığını belirterek "O gün sokakta bir kadın sarhoş bir şekilde bağırıyordu. Kendisinin yardım istediğini düşünerek yardım amaçlı yaklaştım. Sarhoş olmasından dolayı düşebileceği korkusuyla sarıldım. Kadını tanımıyorum. Başka bir amacım yoktu" iddiasında bulundu.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edilen H.V., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Şikayet yok

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili hiçbir resmi makama, polis merkezine veya Polis İmdat Hattı'na şikayette bulunulmadığı belirtildi. Olay tarihiyle ilgili de bir açıklama yapılmadı. (DHA)

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