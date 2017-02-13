T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yol ortasında otomobil sürücüsünü bıçakladılar

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

13 Şubat 2017 19:39

Hatay’ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişi, durdurdukları otomobilin sürücüsünü bıçakla yaraladı.

DHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı’nda dün meydana gelen olayda, plakası kapatılmış motosikletli 2 kişi, takip ettikleri otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki M.A.’yı Öğretmenevi yakınlarında durdurdu.

Motosikletten inen saldırganlar, yol ortasında M.A.’yı bıçakla yaraladı. Diğer sürücüler tarafından bıçaklama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Henüz kimlikleri saptanamayan 20 yaşlarındaki saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan M.A. ise ihbar üzerine götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

İskenderunbıçaklı saldırımotosikletaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24