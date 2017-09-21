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Yol ortasında bacakları parçalanmış cesedin kimliği belirlendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da yol ortasında bacakları parçalanmış halde bulunan cesedin, Sarayönü İlçesi'nde oturan Orhan Yangöz'e ait olduğu belirlendi

21 Eylül 2017 00:59

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yol ortasında bacakları parçalanmış halde bulunan cesedin, Sarayönü İlçesi\'nde oturan Orhan Yangöz\'e ait olduğu belirlendi.
Olay, geçen hafta Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yol ortasında kanlar içerisindeki kişiyi gören sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 45 yaşlarındaki kişinin öldüğünü tespit etti. İki bacağının parçalandığı belirlenen ve bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan kişinin cesedi, yapılan incelemenin arından Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Jandarma yaptığı çalışmayla cesedin, Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahallesi\'nde oturan Orhan Yangöz\'e ait olduğunu belirledi. Bir gün önce evden ayrılan Yangöz\'ün ailesi tarafından da arandığı ortaya çıktı.
Otopsi işlemlerinin ardından Yangöz\'ün cenazesi ailesi tarafından alınarak bugün toprağa verildi.

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