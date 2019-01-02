Yol kontrolünde durdurulan otomobilden sikke ve altın para çıktı

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde, Helenistik döneme ait 1050 gümüş sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 altın para bulundu.

Bahçearası Mahallesi\'nde dün akşam yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında C.Ö. isimli sürücünün kullandığı içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde bulunan E.Ç.\'nin çantasından Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 1050 gümüş sikke, A.D.\'nin üzerinden de Osmanlı dönemine ait 3 altın para çıktı. Şüpheliler C.Ö., E.Ç. ve A.D. gözaltına alındı. El konulan eserlerin Aydın Müze Müdürlüğü\'ne teslim edileceği belirtildi.



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