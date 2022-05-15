Yol kesme tartışmasında amcasını öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde akraba iki kişi arasında su kanalı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde fındık bahçesinde su kanalı geçişlerini ve yol geçişlerini kapattığı iddia edilen Halit Çelik (79) yeğeni olan Türker Çelik ile fındık bahçesinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Çelik, belinden çıkardığı silahla Türker Çelik'e ateş etti.

Bu sırada kendini korumak isteyen Türker Çelik, fındık ocağının arkasına geçerek yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Halit Çelik'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet etmesi üzerine Halit Çelik yere yığıldı.

Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Halit Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılığın olay yerine gelmesi sonrası Halit Çelik'in cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Türker Çelik'in olaydan sonra jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

İki şahsın arasında önceden de arazi ve yol kapatma gibi kavgaların olduğu, tarafların ise mahkemelik ve birbirlerinden şikayetçi oldukları iddia edildi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı