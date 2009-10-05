Yol kesip, kurşun yağdırdılar

Siirt'te kimliği belirsiz 5 kişi, yol kesip uzun namlulu silahlarla araçlara kurşun yağdırdı. Bir sürücüyü yaralayan saldırganlar, bir kamyonu da ateşe verip kaçtı. Güvenlik güçleri, PKK terör örgütü mensubu olduğu tahmin edilen saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



Olay, dün akşam Siirt- Şirvan Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. PKK terör örgütü mensubu olduğu tahmin edilen 5 kişi, uzun namlulu silahlarla yoldan geçen araçlara kurşun yağdırdı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği kamyon şoförü 30 yaşındaki Naim Kızıl yaralanırken, bir kamyonda bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçtı. Yaklaşık 150 mermi sıkan saldırganlar, sürücüsünün bırakıp kaçtığı kamyonu da ateşe verip olay yerinden ayrıldı.



Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonu söndürürken, yaralı Kızıl da ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kızıl, daha sonra Diyarbakır’da yer olmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa’ya sevk edildi.



Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, saldırı sırasında araçlarından kaçan 2 kişiyi de bulup, ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.