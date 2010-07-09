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Yol kesen PKK'lılar 2 kişiyi kaçırdı bir aracı da yaktı

Tunceli ile Ovacık İlçesi'nin bağlantısını sağlayan karayolunu kesen kalabalık bir PKK’lı terörist grubu bir aracı ateşe veren PKK’lılar, 2 kişiyi de kaç&#

09 Temmuz 2010 03:00

T24 - Tunceli ile Ovacık İlçesi'nin bağlantısını sağlayan karayolunu kesen kalabalık bir PKK’lı terörist grubu araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bir aracı ateşe veren PKK’lılar, 2 kişiyi de kaçırdı.

Bu sabah erken saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunu 40’ıncı kilometrede kesen kalabalık bir PKK’lı grubu, yoldan geçen araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Araçlarda bulunanlara örgüt propagandası yapan PKK’lılar, bir aracı da ateşe vererek yaktı. PKK’lılar, aynı araç içinde bulunan 2 kişiyi yanlarına alarak, yol kestikleri mevkide bombalı tuzaklar bırakıp dağlık ve ormanlık alandaki derin vadilere doğru kaçtı.

Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan sivil bir polis, yeni görev yerine giderken yolun kesildiğini farkederek jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ilk olarak 2 kobra helikopter sevkedilerek, PKK’lıların kaçtığı derin vadiler ve güzergahlar yoğun bombardıman altına alındı. Ayrıca Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı profesyonel birlikler de Sikorsky helikopterlerle bölgeye sevk edilmeye başlandı. Bu nedenle Tunceli semalarında yoğun bir helikopter trafiği yaşandı.

Tunceli- Ovacık bağlantısını sağlayan karayolu, devam eden operasyon ve güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Yakılan araç AKP İl Başkanı'nın

PKK’lı teröristlerin yaktığı aracın kentte toptan gıda ticareti yapan AKP Tunceli İl Başkanı Cihan Açıkgöz’ün şirketine ait olduğu belirlendi. Kaçırılan 2 kişinin kimlikleri konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.


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