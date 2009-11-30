Yol kenarında silahlı saldırı: 1 ölü

T24 - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunda ihtiyaç gidermek için kamyonetten inen kişiler silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Nazım Şahin'in kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Reşadiye-Aybastı kara yolunun 25. kilometresi Bozçalı Beldesi Pamuktepe mevkisinde araçtakilerin tuvalet ve diğer ihtiyaçlarını karşılaması için yolda durdu. Bu sırada araçtan inen kişiler silahlı saldırıya uğradı.



Açılan ateş sonucu 59 yaşındaki Salim Şahin olay yerinde öldü.



Sürücü Nazım Şahin ile eşi 56 yaşındaki Nazmiye Şahin ise yaralandı. Araçta bulunan Murat Kışlak da saldırıdan yara almadan kurtuldu.



Olay yerine giden Bereketli Jandarma Karakolu ekipleri yaralı çifti Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Şahin çifti buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili olarak alınan ifadede, Reşadiye'ye bağlı Bereketli beldesinde yaşayan ve hayvan alım satım işiyle uğraşan Nazım Şahin'in, Kurban Bayramı'ndan önce Ordu'nun Aybastı ilçesine 18 bin TL bedelle veresiye sattığı kurbanlık hayvanların parasını almak için telefonla Aybastı'dan çağrıldığı öne sürüldü.



Gelen telefon üzerine Nazım Şahin'in eşi Nazmiye Şahin, akrabaları Salim Şahin ve yanlarında çalışan Murat Kışlak ile birlikte kamyonetle Aybastı'ya gittikleri, parayı ödeyecek kişiyi beklemelerine rağmen belirtilen yere kimsenin gelmemesi üzerine akşam saatlerinde Reşadiye'ye dönmek üzere yola çıktıkları ve ihtiyaç gidermek için durdukları sırada yolda silahlı saldırıya uğradıkları ifade edildi.