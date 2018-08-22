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Yol kenarında ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet Altınmezar (82) sokakta bisikletinin yanında ölü bulundu

22 Ağustos 2018 20:55

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet Altınmezar (82) sokakta bisikletinin yanında ölü bulundu. Mehmet Altınmezar\'ın bisikletinden düşerek, yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Bugün saat 14.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi\'nde vatandaşlar, 1024 Sokak ile 1028 Sokak arasındaki toprak yolda bir kişinin hareketsiz halde uzun süredir yattığını, hemen yanında da bisikletinin olduğunu fark edip, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Polis, bisikletten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişinin Mehmet Altınmezar olduğu belirledi. Mehmet Altınmezar\'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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