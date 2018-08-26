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Yol kenarında ceset bulundu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yol kenarında ceset bulundu

26 Ağustos 2018 12:15

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde yol kenarında ceset bulundu. Av tüfeğiyle öldürüldüğü anlaşılan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Antalya Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumluca\'ya bağlı Adrasan Mahallesi Adrasan Kalesi yolu üzerindeki Karaot mevkisinde 24 Ağustos Cuma günü saat 22.00 sıralarında yol üzerinde bir kişinin hareketsiz yerde yattığı bilgisi üzerine, olay bölgesine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan şahsın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan maktulün yapılan parmak incelemesi sonucunda da kimliği tespit edilemedi.
Ölen kişinin cinsiyeti açıklanmazken, kimliğinin belirlenmesi ve olayı gerçekleştiren şüphelinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
 

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