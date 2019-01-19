Yol kenarında cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında Yalçın Demirci\'nin (44) cesedi bulundu. Demirci\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.

Öğle saatlerinde Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı\'ndan geçen belediye temizlik ekibi, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Yalçın Demirci olduğu tespit edildi. Demirci\'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne kaldırıldı. Yalçın Demirci\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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