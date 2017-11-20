Yol kenarında başından tabancayla vurulmuş yaralı bulundu

Taha AYHAN/ARAPGİR (Malatya),(DHA)- MALATYA\'nın Arapgir ilçesinde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla başından vurulan 27 yaşındaki Vahap Ercan, yol kenarında yaralı bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Hocaali mahallesinde meydana geldi. Derbeder mevkiinde yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kişinin başından tabancayla vurulduğunu belirledi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen yaralının, Yukarıyenice mahallesinde oturan Vahap Ercan olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, Ercan\'ı vuran kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

