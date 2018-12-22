Yol kenarında 1 metre boyunda iguana bulundu

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında bitkin halde bulunan bir iguana, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'nde tedaviye alındı.

Bodrum-Yalıkavak Karayolu Torba Mahallesi yakınlarındaki yol kenarında bir vatandaş dün 1 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki iguana buldu. Vatandaş, iguanayı, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi yetkililerine teslim etti. Bitkin haldeki iguanın vücudunda herhangi bir yarası olmadığı belirlendi. Tropik iklim hayvan türlerinden olan iguananın, vücut ısısının dengelenmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi. Bölgede yaşayan bir hayvan türü olmayan iguananın, beslenmek için alınıp, daha sonra sahibi tarafından doğaya salındığı veya kaçtığı sanılıyor.

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