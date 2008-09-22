Yol-İş’te milyonlarca YTL’lik yolsuzluk iddiaları…

Yol-İş sendikasında yöneticilere yılın 365 günü harcırah verildiğinin ortaya çıktığı 17 Temmuz 2008 tarihli raporun ardından hazırlanan 1 Eylül 2008 tarihli ikinci raporda, daha büyük usulsüzlükler tespit edildi.



Denetim raporunda, bir arsa alımında sendikanın 1.5 milyon YTL zarara uğratıldığı, İntes ile ortak kullanılan eğitim merkezinin 5.5 milyon YTL’lik tüm masraflarını Yol-İş’in üstlendiği, işçilerin parasıyla Bursaspor’a 300 bin YTL bağış yapıldığı ve kayıt dışı harcamaları kapatmak için usulsüz fatura alındığı iddialarına yer verildi.



Yol-İş’in 6 Eylülde basına kapalı yapılan olağanüstü genel kurulunda sadece delegelere dağıtılan raporda suçlanan sendika yönetimi bu genel kurulda tümüyle değişti. Yol-İş Denetim Kurulu Başkanı Fahri Yıldırım ve üye Hüseyin Balaban tarafından hazırlanan 1 denetim raporunda, şu iddialara yer verildi:



Arsa alımında 1.55 milyon dolarlık zarar: Sendika Yönetim Kurulunun 17 Ağustos 2007 tarihli kararıyla İstanbul Zeytinburnu’nda alınan taşınmaz için 6 milyon 300 bin dolar ödenmiştir. Denetim Kurulunca yaptırılan ekspertiz raporunda, arazinin en yüksek değerinin 4 milyon 749 bin 800 dolar olabileceği belirtilmiştir. Sendikamız ise olabilecek en yüksek değerinden 1 milyon 550 bin 200 dolar fazla ödeyerek bu araziyi satın almıştır. Bu mazur görülebilecek masum bir hata değil, 1 milyon 500 bin 200 dolarlık bir yolsuzluktur.



Kullanımı işverenle ortak, masraflar işçiden: Sendikamız ile İntes (işveren sendikası) tarafından ortaklaşa kurulan eğitim merkezinin inşaatı başka hiç bir firmadan teklif alınmadan M... A.Ş.’ye fahiş fiyatla yaptırılmıştır. 4.5 milyon YTL gibi yüksek bir bedelle inşaat yaptırılırken, başka teklif alınmamış olması ortada bir yolsuzluğun olduğu akla gelmektedir. Kullanımı ortak olmasına rağmen, 5.5 milyon YTL’lik harcamanın tamamı Yol-İş tarafından karşılanmıştır. Tüm masrafları sendikamızca karşılandığı halde, eğitim merkezinde verilen eğitimler için dışarıdan katılımlarda işçi başına 40 YTL ödenirken, Yol-İş üyelerinden 80 YTL ücret alınmıştır.

İhalede usulsüzlük iddiası: Kastamonu’da yapılan şube hizmet binası ihalesinin en düşük fiyat veren firmadan 400 bin YTL daha fazla teklif eden firmaya verildiği ihbarları gelmiştir. Binanın maliyetinin ne olabileceği konusunda bilirkişilerden rapor alınması ve ciddi bir maliyet farkının saptanması halinde bu işle ilgili olarak başta sendikamız (eski) genel başkanı Fikret Barın olmak üzere sendika yönetim kurulu içerisinden sorumlulukları tespit edilenler hakkında dava açılması gerekmektedir.



Okul inşaatında 2 milyon YTL’lik fark: Trabzon’daki okul inşaatı 5.25 milyon YTL artı KDV bedelle yaptırılmıştır. İnşaatın yaptırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararına, o tarihte yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Baykal, bayındırlık birim fiyatlarına göre inşaatın yaklaşık 3 milyon YTL’ye yapılabileceğini gerekçe göstererek muhalefet şerhi koymuştur.

Sendikasız işçi çalıştırıldı: Sendikamız tarafından bir çok inşaat müteahhit ve taşeron şirketlere yaptırılmıştır. Bu inşaatlarda çalışan bir tane bile sendikalı işçi yoktur.

Bursaspor’a 300 bin YTL bağış: Sendika yönetim kurulu kararıyla 25.01.2008 tarihinde Bursaspor’a 300 bin YTL yardım yapılmıştır. Ayrıca, 2007 yılı içerisinde değişik tarihlerde çeşitli illerdeki kamu kuruluşlarına benzer şekilde para aktarılarak Sendikalar Yasası’na aykırı davranılmıştır.



Kredi kartı borcu için avans: Yasaya göre hiç kimseye borç veremezler. Yapılan incelemelerde iş avansı gösterilerek genel merkez yöneticilerine yüklü miktarlarda borç verildiği, daha sonra bu tutarların her ay maaşlarından cüz’i oranlarda kesildiği görülmektedir. Avans adında verilen paraların işlerle ilgili olmadığı; yöneticilerin kredi kartı, kişisel telefon faturaları, gün paralar, kooperatif evlerine yaptırdıkları banyo dolabı, vestiyer gibi ödemeleri bile avans adı altında sendikaya ödettirdikleri ve avans uygulamasının sendika yöneticilerine uzun vadeli faizsiz kredi verme mekanizmasına dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.



Kur farkından zarar: Sendikanın parası ile 25 milyon dolar alınmış ve kur farkından dolayı sendikamız gönümüz itibarıyla zarara uğratılmıştır. Sendikanın parasının döviz gibi son derece riskli bir alana yatırılması çok ciddi bir sorumluluk olup, yasanın özüne de ters ve keyfi bir davranıştır.



Usulsüz fatura: İhbar üzerine yaptığımız araştırma sonucunda bazı faturaların, sendikadan harcanan paraları kapatmak amacıyla gerçeğe aykırı olarak düzenlettirilmiş olduğu kanısı oluşmuştur.

