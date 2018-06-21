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Yol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de etkili olan şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü, 2 otomobil suya gömüldü

21 Haziran 2018 19:42

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de etkili olan şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü, 2 otomobil suya gömüldü. Otomobillerden birinin sürücüsünün aracının üzerine çıkarak beklemesi ise dikkat çekti.
Kayseri\'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Şiddetli yağmur sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. 2 otomobil, yolda biriken yağmur sularının içinde kaldı. Bir sürücü o anlarda yolda kalan ve suya gömülen otomobilinin üzerine çıktı ve bir süre yardım bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Esenyurt ve Kartal Kavşağı\'nda da yollarda benzer görüntüler ortaya çıktı.

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