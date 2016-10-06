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Kültür-Sanat

Yol çalışmasında mezar taşı bulundu

Tekirdağ'da belediyenin yaptığı yol çalışmaları sırasında 8 adet mezar taşı bulundu

06 Ekim 2016 00:51

Tekirdağ'da Malkara İlçesi'nde belediyenin yol düzenlemesi çalışmaları sırasında 8 mezar taşı bulundu.

Malkara İlçesi'nde Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nin daha modern bir hale getirilmesi için belediyenin yaptığı çalışmalar sırasında, yaklaşık 1.5 metre derinlikte 8 mezar taşı buldu. Belediye ekiplerince çıkartılan mezar taşları, kamyona yüklenerek bir depoya götürüldü.

Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, "Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan kazıda bulunan ve Ermeni mezar taşları olduğu düşünülen 8 mezar taşı bulundu. Ekiplerimiz tarafından çıkarıp Kültür Sarayı'nda koruma altına aldık. İlçede çalışmalar devam ediyor. Belki bu mezar taşlarından daha çok var, bilemiyoruz. Bu nedenle kazı çalışmaları bitinceye kadar çıkan mezar taşlarını toplayıp Kültür Sarayı'nda muhafaza edeceğiz. Daha sonra da Anıtlar Yüksek Kurulu'na veya Müzeler Müdürlüğü'ne vereceğiz" dedi.

Kazı çalışmasının yapıldığı caddede esnaf olan Necdet Tekgöz de ilçede daha önce Ermeni ve Rum ailelerin yaşadığını ifade ederek, "Belediyenin mezar taşlarına tarihi eser olarak sahip çıkmasına sevindik" şeklinde konuştu.

 

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