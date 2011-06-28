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Yaşam

YOL ÇALIŞMASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU ERZURUM (A.A)

28 Haziran 2011 20:23

-YOL ÇALIŞMASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU ERZURUM (A.A) - 28.06.2011 - Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde, belediyenin yürüttüğü yol açma çalışmasının hafriyatında insan kemikleri bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçe Belediyesi, Çırçır Mahallesi Araplar düzü mevkisinde yapılan yol açma çalışması sırasında, belediye ekipleri hafriyat alanında insan kemiklerine rastladı. Yakutiye Bulvarı'na bağlanacak olan 150 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yol açma çalışmalarına, insan kemiklerinin bulunması dolayısıyla ara verildi. Bunun üzerine belediye yetkilileri, gerekli incelemenin yapılması için durumu İl Emniyet Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğüne bildirdi. Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, insan kemiklerinin bulunduğu yerde yaptığı gezi ve incelemede, belediye ekiplerinden bilgi aldı. Korkut, ekiplerin söz konusu yerde bir miktar insan iskeletine rastladığını ancak, söz konusu alanda toplu mezarın bulunduğu yönünde bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

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