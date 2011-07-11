-YOL ÇALIŞMALARINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU MUŞ (A.A) - 11.07.2011 - Muş'un Bulanık ilçesindeki yol yapım çalışmalarında insan kemiklerine rastlanıldı. Edinilen bilgiye göre, Bulanık ilçesi Söğütlü köyü mevkisinde, karayolları ekipleri yol yapım çalışmaları esnasında hafriyat alanında insan kemikleri buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bulanık Cumhuriyet savcısı ile Jandarma ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından söz konusu yerdeki yol yapım çalışması durduruldu. Bulanık İnsan Hakları Derneği Temsilcisi Avukat Süleyman Akkaya, ekiplerin yol yapım çalışması sırasında insan kemiklerine rastladığını söyledi. Akkaya, ''Burada çalışan kamyon şoförlerinden birisinin beni aramasıyla olaydan haberdar olduk. Bunun üzerine yetkililere haber verdim. Bulanık'tan gelen Jandarma ve savcılık yetkilileri bölgede inceleme yaptı. Bunun sonucunda da çeşitli raporlar tutuldu. Bu çalışmanın sonucunu bekliyoruz. Jandarma ve savcılık inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu yerle ilgili net bulgular ortaya çıkacaktır'' diye konuştu.