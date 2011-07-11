T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YOL ÇALIŞMALARINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU MUŞ (A.A)

11 Temmuz 2011 23:41

-YOL ÇALIŞMALARINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU MUŞ (A.A) - 11.07.2011 - Muş'un Bulanık ilçesindeki yol yapım çalışmalarında insan kemiklerine rastlanıldı. Edinilen bilgiye göre, Bulanık ilçesi Söğütlü köyü mevkisinde, karayolları ekipleri yol yapım çalışmaları esnasında hafriyat alanında insan kemikleri buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bulanık Cumhuriyet savcısı ile Jandarma ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından söz konusu yerdeki yol yapım çalışması durduruldu. Bulanık İnsan Hakları Derneği Temsilcisi Avukat Süleyman Akkaya, ekiplerin yol yapım çalışması sırasında insan kemiklerine rastladığını söyledi. Akkaya, ''Burada çalışan kamyon şoförlerinden birisinin beni aramasıyla olaydan haberdar olduk. Bunun üzerine yetkililere haber verdim. Bulanık'tan gelen Jandarma ve savcılık yetkilileri bölgede inceleme yaptı. Bunun sonucunda da çeşitli raporlar tutuldu. Bu çalışmanın sonucunu bekliyoruz. Jandarma ve savcılık inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu yerle ilgili net bulgular ortaya çıkacaktır'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24