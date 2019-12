-YÖK'ÜN YAPISI YENİDEN DÜZENLENECEK ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra hazırlanacak yeni anayasa ile birlikte YÖK'ün yapısının yeniden düzenleneceklerini belirterek, ''YÖK, üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayan, denetleyen ve belli alanlarda akreditasyon sağlayan bir kurum haline dönüştürülecektir'' dedi. Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesindeki hedefleri sıralarken, üçüncü ana başlığın, ''Güçlü Toplum'' olduğunu belirterek, 2023'e doğru eğitimin her zaman olduğu gibi yine AK Parti iktidarının en öncelikli gündemi olacağını söyledi. Birkaç yıl içinde 81 ilde okul öncesi eğitimin, zorunlu eğitim kapsamına alınacağını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Biz, 2023'ü konuşuyoruz'' dedi. Öğretim üyesi sayısını, kısa ve orta vadede öğretim üyesi başına 20 öğrenci düşecek şekilde 80 bine çıkarılacağını, 2023 yılında ise bu sayının 100 bine yükseleceğini bildiren Erdoğan, ''2011 seçimlerinden sonra hazırlanacak yeni anayasa ile birlikte YÖK'ün yapısı da yeniden düzenlenecektir. YÖK; üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayan, denetleyen ve belli alanlarda akreditasyon sağlayan bir kurum haline dönüştürülecektir'' diye konuştu. Gelişmiş üniversitelerin yurt dışında kampüs açmalarının teşvik edileceğini, 2023 yılında birçok ülkede Türk üniversitesi kurulmuş olacağını belirten Erdoğan, ayrıca meslek lisesi oranını yüzde 65'e çıkaracakların, düz lise oranını ise 35'e indireceklerini söyledi. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bugüne kadar yaptıklarıyla, millete kazandırdıklarıyla yetinmediklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Halkımızın destek ve güveni ile Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye sadece kendi halkı için değil, bölge ülkeleri için de cazip bir sağlık üssü haline gelecektir. Her türlü hazırlığını ve mevzuat altyapısını oluşturduğumuz Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile sağlık tesisleri, Ar-Ge birimleri, yüksek teknoloji merkezleri, sosyal yaşam alanları, sağlık bilimleri üniversitesi ve büyük rekreasyon alanlarının bir arada bulunduğu dev şehir hastaneleri oluşturacağız. Açık söylüyorum, sedye üzerinde, sokakta taşınan hasta istemiyoruz. '' -''GENÇLİK AJANSI''- 2023 yılına daha etkin, girişimci, donanımlı, ahlaklı, evrensel değerler ile kendi tarihinden aldığı değerleri harmanlamayı bilen bir gençlikle gireceklerin ifade eden Erdoğan, ''Bu gençlik, kökü mazide olan bir ati anlayışıyla yetişen bir gençlik olmalıdır'' dedi. 2023 yolunda, gençliğin bir medeniyet düşüncesine ve tasavvuruna sahip olarak yetiştirilmesine, kabiliyetlerinin heba edilmemesine ve geleceğe ilişkin endişelerinin asgariye indirilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını anlatan Erdoğan, ülke gençliğine özgü ve daha fazla hizmet sunacak bir Gençlik Ajansı kuracaklarını bildirdi. Erdoğan, barınma ve yurt sorununun çözümünde TOKİ ile yapılan işbirliğinin yanında özel yurtları destekleyecek ve öğrencilere ucuz barınma imkanı sağlayacaklarını söyledi. -SOSYAL DESTEK PROJELERİ- Sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuracaklarını anlatan Erdoğan, sosyal destek ve hizmet politikalarını, sağlık, istihdam ve eğitim politikalarıyla uyumlu yürüteceklerini söyledi. Erdoğan, sosyal destek ve hizmet alanında, sağlık, istihdam ve eğitim hizmetleriyle birlikte Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) modeli çerçevesinde hane odaklı bir sisteme geçileceğini belirterek, şöyle konuştu: ''Böylece aile merkezli, vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde ve ivedilikle gidermeye ve ailelere rehberlik hizmeti sunmaya yönelik bütüncül bir sistem kuracağız. Yoksullukla mücadelede önemli bir model olan SODES, önümüzdeki dönemde GAP ve DAP illerinin yanı sıra sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Sosyal Konut Projesi sürdürülerek, yoksul ailelere teslim edilmek üzere ilk aşamada 50 bin, ikinci aşamada da 50 bin olmak üzere toplam 100 bin konut yapılacaktır. Bu konutlar ayda 100 TL taksitle verilecektir. Peşinatsız, faizsiz...'' -''YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLER''- Seçim beyannamesinin dördüncü ana başlığının, ''Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler'' olduğunu bildiren Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin 2023 Vizyonu ile Türkiye'de her şehrin bir dünya markası olacağını belirterek, ''Şehirlerimiz terk edilen değil, aranılan, özlenilen, hayat bulan ve hayat veren cazibe merkezlerine dönüştürülecektir'' dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna erişmelerine imkân veren ve çevre açısından önem arz eden atık su problemini kökten çözmek amacıyla Su, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Altyapı Projesi'ni (SUKAP) başlatıyoruz. Bu kapsamda özellikle ihtiyaç duyan küçük yerleşim yerlerine finansman desteği sağlanacaktır; ilçe, belde gibi... Diğer belediyelere ise ucuz ve uzun vadeli kredi sağlanacaktır. 2010 yılında 2.1 milyar TL olan yerel yönetimlere tahsis edilen kredi tutarının, 2023 yılında yıllık 15 milyar TL'ye ulaşması hedeflenmektedir. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu yüzde 100'e çıkarılacak, susuz belde kalmayacak ve ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde içme suyu arıtma tesisleri yapılacaktır. Yaşanabilir şehirlerin hayati bir unsuru olan kent içi ulaşım, vizyonumuzun en önemli başlıklarından biridir. Bu Türkiye'nin modernleşmesine katkı sağlayacaktır. Devlet bakanlıklarını icracı bakanlıklara dönüştürüyoruz. Devlet bakanlıklarını kaldırıyoruz. Bakanlık sayısını azaltıyoruz, devlet bakanlıkları icracı bakanlık olacak. Bu da dedim ya bu sürecimiz, güncellenen bir süreç olacaktır. Nüfusu 100 binin üstündeki bütün kentlerde Ulaşım Ana Planları tamamlanacaktır. TOKİ eliyle inşa edilen konut sayısı 1 milyona ulaşacaktır. TOKİ, yeni evli veya evlenecek yoksul çiftler için, Yuva Teşvik Konutu Programı başlatıyoruz. Bu program ile, müracaat eden yeni evli yoksul çiftler, kendi aralarında çekecekleri kurayla 25 yıla varan vadelerle ucuz konut sahibi olacaklar. Tabii ustalık döneminin mesuliyeti biraz fazla, onun gereklerini yapıyoruz.'' -İSTANBUL-ANKARA-İZMİR- AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da iki yeni şehir kuracaklarını bildirerek, ''Ey muhalefet sakın siz de projelerinizi açıklarken bunu kapmaya kalkmayın. Patenti bize ait'' dedi. Erdoğan, İstanbul'un nüfusunun 15 milyonun üzerinde olduğunu ve 2023 yılında 17 milyona doğru artacağını düşündüğünü belirterek, ''Bunu düşünerek, İstanbul'da iki yeni şehir kuracağız. Bakınız iki yeni şehirden bahsediyorum. Biri Avrupa yakasında, biri Anadolu yakasında. Ey muhalefet sakın siz de projelerinizi açıklarken bunu kapmaya kalkmayın. Patenti bize ait'' diye konuştu. Erdoğan, 10, 15 gün arayla yapacakları sunumlarda bu şehirlerin mimari çalışmalarını, animasyon projelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, ''Bütün sermayeyi bugün tüketmeyelim diyoruz. Onları inşallah o açıklamalarda sizlere göstereceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''İstanbul'da üçüncü uluslararası havaalanını inşa edeceğiz. Üçüncü Boğaz Köprüsü tamamlanacak, kıtaları deniz altından birleştiren; biri raylı, diğeri tekerlekli araçlar için olmak üzere iki tüp geçit adeta yer altında bir dünya oluşturacaktır. İstanbul'da, mevcut 235 kilometrelik raylı sistem ağını 2023 yılına kadar en az iki katına çıkarıyoruz. İstanbul'da 2 yeni kongre merkezi, yeni bir uluslararası fuar merkezi, uluslararası temalı bir eğlence parkı, yeni müzeler ve yeni marinalar inşa edilecektir. Alışveriş alanları ve diğer sosyal donatılarla desteklenmiş yeni kruvaziyer limanları olacak Galataport ve Haydarpaşaport projeleri hayata geçirilecektir. Ankara'da toplu taşıma ihtiyaçlarına uygun olarak, öncelikle 2 yıl içinde 44 kilometrelik metronun bitirilmesi ve 2023'e kadar ilave metro ve tünel hatlarının yapılması hedeflenmektedir. Ankara Esenboğa Havaalanı ile şehir merkezi arasına raylı sistem kurulacaktır. 'Ulus Tarihi Kent Merkezi' kentsel dönüşüm programı kapsamında, 210 hektar alandaki Ankara evleri özelliği taşıyan tarihi bir bölge oluşturulacaktır. Bu arada Kuzey Ankara girişinde, TOKİ ile Belediyenin yaptığı evlerin karşısında Selçuklu mimarisiyle ağırlıklı olarak yapılanma başladı, onlar da süratle devam edecek. Bir tarafta kendi tarihi mimarimizi, bir diğer tarafta modern mimariyi göreceğiz. Ankara'da bugüne kadar yaşamış tüm medeniyetlerin sergilendiği bir Medeniyetler Parkı inşa edilecektir. Ankara Serbest Ticaret Bölgesi kurularak, yılda 3 milyar dolarlık ihracat yapılacaktır. Savunma sanayi üssü olma yolunda Ankara'nın potansiyeli artırılacak, katma değerli teknoloji üretimine ağırlık verilecektir. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi içerisinde Ankara'dan firmaların girmesini hedefliyoruz. İzmir'de, Kuzey Ege Çandarlı limanı inşa edilecektir, şu anda ihalesi yapıldı; dünyanın ilk on limanı arasına girecektir. Alsancak Limanı iyileştirilecek. Dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı İzmir'e kazandırılacak. Ege bölgesinin kalbi konumunda olan İzmir'in ulaşım alanında en yüksek kalitede karayolları ile tüm bölgelere bağlantılarının iyileştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Menderes-Aliağa arasında faaliyete bulunan Egeray Projesi; kuzeyde Bergama, güneyde Selçuk'a kadar genişletilecektir. Deniz taşımacılığına ağırlık verilecek; Üçkuyular-Mavişehir arasında körfezden köprü veya tüp geçitle geçiş sağlanacaktır. Kentsel dönüşüm projeleri ile İzmir'in yenilenme ve kentsel planlamaları iyileştirilecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü kampüs alanı yakınlarında toplam 10 bin öğrenci kapasiteli yeni kız ve erkek öğrenci yurtları yapılacaktır.'' -LİDER ÜLKE- Seçim beyannamesindeki son ana başlığın ise ''Lider Ülke'' olduğunu belirten Erdoğan, şöyle dedi: ''AK Parti, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmektedir. Bu hedef doğrultusunda attığımız adımlar, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinin haksız ve temelsiz muhalefetine rağmen, AK Parti, AB'ye tam üyelik yolunda gereken adımları atmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refahının sağlanması için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda uluslararası saygınlığını ve etkinliğini artırmak için bugüne kadar gösterdiğimiz çabayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Türkiye ile Ortadoğu coğrafyası ve insanı arasındaki yapay sınırları ve sahte duvarları ortadan kaldıracağız. Türkiye'nin çıkarlarını gözetirken, Ortadoğu'daki komşu ve dost ülkelerin de bu işbirliğinden faydalanması için çaba göstereceğiz. Balkanlarda siyasi istikrar ve toplumsal huzura katkı yapmak, AK Parti hükümetlerinin birinci önceliği olmuştur. Bu politikaları bundan sonra da uygulamaya ve Balkan halkları ve devletleriyle olan ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türk Cumhuriyetleriyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırmaya, siyasi diyaloğu artırmaya, ticareti teşvik etmeye ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.'' -''BAZI BÜYÜK PROJELERİMİZİ DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ''- Bu noktaya kadar sıraladığı projeler ve vizyonun, 2011 Seçim Beyannamelerinin çok kısa bir özeti olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Seçim Beyannamemiz incelendiğinde, her konu başlığı altında son derece detaylı biçimde projelerimiz, projeksiyonlarımız, vizyonumuz görülecektir. Hiçbir konuyu, hiçbir sorun alanını dışarıda bırakmamaya özen gösterdik. Bu her şey demek anlamına gelmez: birçok konu güncellenecektir. Türkiye'nin güncel meselesini cesaretle ele aldık ve çözüm önerilerimizi, hedeflerimizi ortaya koyduk'' diye konuştu. Ayrıca, bu beyannamede yer almayan bazı büyük projeleri de gelecek haftalarda kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Tekrar etmekte fayda görüyorum. Seçim Beyannamemizde yer alan her proje, enine boyuna müzakere edilerek, derinlemesine incelenerek, kaynağı, takvimi gösterilerek beyanname içine alınmıştır. Bu beyanname, bizim de, ülkemizin de, aziz milletimizin de gelecek 12 yılda elinden düşürmeyeceği bir yol haritası olarak hazırlanmıştır. Beyannamede ortaya koyduğumuz hedeflerin her birini biz ulaşılabilir görüyoruz. 8.5 yıllık deneyimimizle, yaptıklarımızla, eser ve hizmetlerimizle bu beyannamedeki hedeflerimizi de gerçekleştireceğimize samimi olarak inanıyoruz. Sıkça ifade ettiğim gibi, 3 Kasım–22 Temmuz arası, AK Parti'nin çıraklık dönemi olmuştur. 22 Temmuz–12 Haziran dönemi, AK Parti'nin kalfalık dönemi olmuştur. Şimdi, 12 Haziran'da, artık ustalık dönemini başlatıyoruz. 2011 seçimlerine işte bu vizyonla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne işte bu ruh ve heyecanla hazırlanıyoruz. AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesi, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Katkı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 'Her şey Türkiye için' dedik... 'Durmak yok yola devam' dedik... Şimdi de milletçe hep birlikte diyoruz ki: Türkiye hazır... Hedef, 2023...'' -ANAYASA İÇİN UZLAŞMA KOMİSYONU ÇAĞRIMIZ OLACAK- Başbakan Erdoğan, Seçim Beyannamesi'ni açıklamasının ardından verilen kokteylde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, yeni Anayasa çalışmaları konusundaki soru üzerine, ''Bir uzlaşma komisyonu çağrımız olacak. Hazırlıklar üzerine çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız'' dedi. ''İlk işiniz bu mu olacak, TBMM'nin yaz tatilini kısa mı tutacaksınız?'' sorusuna Erdoğan, ''Yoğunluktan sonra, normal zamanında...'' yanıtını verdi. Erdoğan, bir başka soru üzerine, seçim için 40-50 ile gideceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Seçim gezilerine ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?'' sorusunu yanıtlarken, ''Ay sonuna kadar başlıyorum ama 1 Mayıs itibarıyla yoğunlaşacak. İlk il henüz belirlenmedi. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor'' dedi. Erdoğan, ''çılgın proje'' konusundaki ısrarlı sorulara yanıt vermedi.