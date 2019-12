-YÖK'ün ''Katsayı'' kararı -1998 yılında YÖK kararıyla uygulamaya konulan farklı katsayı, her aday için 0.12 olarak belirlenerek kaldırıldı -Danıştay, daha önce katsayının bütün adaylar için 0.15 olması yönündeki YÖK kararının yürütmesini durdurmuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da YÖK'ün itirazını reddetmişti -YÖK'ün kararı sivil toplum örgütleri tarafından yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi olarak yorumlandı -ÖNDER Başkanı Korkut: -''Katsayı kararı, 28 Şubat sürecinde sırf imam hatip liselilerin belli başlı üniversitelere girmelerini engellemek için bir dayatmaydı'' -WONDER Başkanı Kara: -''Bu gelişme, hem Türkiye'nin manevi dinamizmini muhafaza edecektir, hem de meslek liselerinin üretim dinamizmini artıracaktır'' -TİYEMDER Genel Başkanı Yazıcı: -''Herkese eşit şartlarda yarış hakkı doğmuş oldu'' -AKDER Genel Sekreteri Arıkan: -''Aynı sınava eşit eğitim kademelerinden geçerek gelen 2 farklı öğrencinin farklı şekilde notlandırılması hiçbir adalet kriterine uymamaktaydı'' İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan farklı katsayı uygulamasını kaldırarak, her aday için katsayıyı 0.12 olarak belirledi. Karar sivil toplum örgütleri tarafından yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi olarak değerlendirildi. YÖK, Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün başkanlığı döneminde 30 Temmuz 1998'de çıkarılan ve uygulanmaya konduğu 1999 yılından itibaren meslek lisesi öğrencilerinin şikayetçi olduğu uygulamayı kaldırdı. Danıştay, daha önce katsayının bütün adaylar için 0.15 olması yönündeki YÖK kararının yürütmesini durdurmuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da YÖK'ün itirazını reddetmişti. YÖK'ün farklı katsayı uygulamasına son vermesi sivil toplum örgütleri tarafından yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi olarak yorumlandı. -ÖNDER Başkanı Korkut- İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Başkanı Hüseyin Korkut, YÖK'ün ''Katsayı''yı kaldıran kararının umut verici olduğunu belirterek, ''Katsayı kararı, 28 Şubat sürecinde sırf imam hatip liselilerin belli başlı üniversitelere girmelerini engellemek için bir dayatmaydı. Bu çok yanlış bir korkuydu ve uygulamaları ortadan kalkmış oldu'' dedi. Korkut, YÖK Genel Kurulunda alınan kararla, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ''katsayı'' uygulamasının kaldırılmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir haberle uyandıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Korkut, ''10 yılı aşkın bir zamandır gençleri mağdur eden haksız uygulamanın ortadan kalkmış olmasının önemli bir adım olduğunu'' belirterek, şunları kaydetti: ''Bu uygulama, sadece bizim temsil ettiğimiz imam hatip lisesi mezunlarını mağdur etmedi, aynı zamanda yıllardır mesleki ve teknik eğitimi de mağdur etti. Katsayı kararı, 28 Şubat sürecinde sırf imam hatip liselilerin belli başlı üniversitelere girmelerini engellemek için bir dayatmaydı. Bu çok yanlış bir korkuydu ve uygulamaları ortadan kalkmış oldu. Hem imam hatip, hem de bütün meslek lisesi mezunları için memnuniyet vereci bir düzenleme. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Umut ederiz bu yıl hayata geçer.'' Korkut, geçen yıl YÖK ile Danıştay arasında konuyla ilgili bir sorun yaşandığına da dikkati çekerek, ''YÖK aslında daha önce bu düzenlemeyi yapma arzusundaydı ama birtakım rakamlar üzerinde gitgeller oldu. En son bir noktada duruldu. Ümit ediyoruz, bu yıl hukuk sürecinde bir sorun ortaya çıkmaz'' dedi. ''Katsayı'' uygulaması nedeniyle her yıl 100 binlerce öğrenicinin mağdur olduğunu savunan Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu haksız uygulama nedeniyle yüzlerce öğrenicimiz yurt dışına gitti okumak için. Gidenlerin büyük bir kısmı da başarılı gençlerdi. Önemli bir kısmı orada kaldı. Elbette dönenler vardı ama bu gençlerimizin ülkelerine, devletlerine küskünlüğü ciddi bir maliyet, masraf ve enerji kaybı oluşturdu. Beraberinde bir sürü zorluğu da getirmişti. Bu yanlıştan dönülmüş oldu. Hem toplumsal huzurumuz, hem gençler açısında adaletli bir uygulama oldu. Adalete güven açısından da olumlu bir sonuç çıkaracak. Zira geçen sene yapılan uygulamaya kadar meslek liseli gençlerimiz diğerlerinden 40 puan geriden başlıyorlardı. Geçen yılki düzenlemeyle 10 yıl aradan sonra meslek lisesi mezunları tıp, siyasal, hukuk ve mühendislik fakültelerine girmeye hak kazandılar. 10 yıl buyunca buralara giren öğrencimiz hiç olmamıştı. Adaletsizlik ortadan kalkacak ve mesleki teknik eğitim hak ettiği ilgiyi görmeye başlayacak.'' -WONDER Başkanı Kara- Uluslararası Öğrencileri Destekleme Derneği (WONDER) Başkanı Yusuf Kara, uzun yıllar bekledikleri bir karar olduğunu belirterek, kararın hem kendilerini, hem de Türkiye'yi mutlu ettiğini söyledi. Kara, ''adil olmayan katsayı uygulamasının Türk milletini yaraladığını'' vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Çok üzülen insanlarımız oldu. Başarılı oldukları halde istedikleri bölümü yerleşemeyen binlerce insanımız oldu. WONDER vesilesiyle birçok öğrencimiz yurt dışına gitti. Gidemeyen öğrencilerimiz ise çok mağdur oldu. Bu mağduriyetin giderilmiş olması, Türkiye'nin normalleşen sürecinde çok memnuniyet verici. Katsayı uygulamasıyla ara eleman olayı yok edildi. Bu da önemli sıkıntılar yarattı. Türkiye'nin üretim dinamizmini muhafaza eden meslek liseleri bitirilmiş oldu. Bu gelişme, hem Türkiye'nin manevi dinamizmini muhafaza edecektir, hem de meslek liselerinin üretim dinamizmini artıracaktır. Memleket baskı rejiminden kurtulduğu için biz adalete güveniyoruz. Bu karardan bir dönüş olacağını sanmıyorum. Adalet huzur yaratmak için var, huzursuzluk için değil. Yaşanan bir huzursuzluk ve adaletsizlik vardı. Buna son verilmiş oldu. Kararın Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir getirisi olacaktır. Biz artık kesintisiz eğitimin kesintili hale dönüşmesini bekliyoruz zira bu Türkiye'nin önünde en büyük engeldir.'' -TİYEMDER Genel Başkanı Yazıcı- Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Mezunları Derneği (TİYEMDER) Genel Başkanı Selahattin Yazıcı, YÖK'ün ''katsayı''yı kaldıran kararı ile birlikte herkese eşit şartlarda yarış hakkı doğduğunu belirterek, ''Dolayısıyla bu bir adalettir, eşitliktir. Artık çalışan her öğrenci eşit şartlarda sınava tabi tutulacak'' dedi. AA muhabirine yaptığı açıklama yapan Yazıcı bu karardan memnuniyet duyduğunu belirterek, yıllardır öğrencilerin beklediği eşitlik ve hakkın geri iade edildiğini dile getirdi, YÖK'e teşekkür etti. Bu kararla birlikte bütün meslek lisesindeki öğrencilerin eşit şartlara sahip olduklarını ifade eden Yazıcı, ''Katsayının kaldırılması kararı ile birlikte herkese eşit şartlarda yarış hakkı doğmuş oldu. Dolayısıyla bu bir adalettir, eşitliktir. Artık çalışan her öğrenci eşit şartlarda sınava tabi tutulacak. Türkiye'de binlerce öğrenci yıllarca çok büyük mağduriyet yaşadılar. Birçok öğrencinin hayalleri alt üst edildi. İstedikleri bölümlerde okuyamadılar'' diye konuştu. Türkiye'de artık haklar ve özgürlükler açısından bir hassasiyet olduğunu dile getiren Yazıcı, geçmişte ''katsayı''nın konulmasıyla çok haksızların ve hukuk gasbının yapıldığını belirterek, YÖK Genel Kurulunun aldığı bu kararla hem hakkın yerini bulduğunu, hem de hukukun kendini temize çıkardığına işaret etti. Yazıcı, ''katsayı''nın kaldırılmasının imam hatipte okuyan öğrencilere yönelik bir karar olması yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını ifade ederek, imam hatiplerde öğrencileri yetiştirecek aydın din görevlileri istediklerini, bunun da ancak bir ya da 2 üniversite bitirmiş kişilerle olabileceğini, dolayısıyla da ilim olmadan bir aydının yetiştirilmesinin mümkün olmayacağını kaydetti. Geçmişteki düzenlemenin çok ön yargılı ve peşin hükümlü olduğunu öne süren Yazıcı, toplumu bölen bir uygulamanın kaldırılmasından dolayı memniniyet duyduğunu ifade etti. -AKDER'in değerlendirmesi- Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER) Genel Sekreteri Neslihan Akbulut Arıkan da ''Katsayının kaldırılması kararını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Aynı sınava eşit eğitim kademelerinden geçerek gelen 2 farklı öğrencinin farklı şekilde notlandırılması hiçbir adalet kriterine uymamaktaydı'' diye konuştu. Arıkan, ''katsayı eşitsizliği''nin kaldırılmasının öğrencilerin sınav sonuçlarına etki edecek bir gelişme olduğunu vurgulayarak, çalışan öğrencilerin aynı sınava yine eşit şartlarda girmiş olacaklarını, bunun olumsuz bir sonucu olacağını düşünmediğini bildirdi. Daha önce YÖK'ün ''katsayı'' konusunda aldığı kararların bozulduğuna şahit olunduğunu anımsatan Arıkan, bu durumunun yeniden gerçekleşebileceğini, gerçekleştiği takdirde ise özellikle meslek lisesi öğrencileri için olumsuz sonuçlara neden olabileceğini ifade etti. (İKZ-SMR-AS-KÖS-SBR)