YÖK’ün kararı Bakan Çelik’i tatmin etmedi

Çelik, Türkiye Özel Okullar Birliği'nce Kremlin Palas Otel'de düzenlenen "Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu" sempozyumunda verilen arada gazeteciler için ayrı bir basın toplantısı düzenledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "YÖK Genel Kurulu'nun üniversiteye giriş sistemiyle ilgili aldığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"YÖK'ün aldığı karar tatmin etmemiştir. Beni de Milli Eğitim Bakanlığını da öğrencileri de öğretmenleri de tatmin etmemiştir. Çünkü, beklentilerin çok altında kalan bir karar alınmıştır. 2010 yılı için ise getirilen değişikliği olumlu buluyorum. En azından bu yıl için bazı beklentiler vardı ama beklentilerin hiçbiri gerçekleşmeyince bu bir hayal kırıklığı oluşturdu."



2009 yılı için üniversiteye giriş sisteminde hiçbir değişiklik olmamasını yetersiz bulduğunu vurgulayan Çelik, 2010 yılı için iki aşamalı farklı testlerin uygulanmasını uygun gördüğünü söyledi.

