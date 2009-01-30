T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK’ün kararı Bakan Çelik’i tatmin etmedi

Bakan Çelik, YÖK'ün 2009 için ÖSS'de hiçbir değişiklik yapmamasına karşılık "YÖK'ün aldığı karar tatmin etmemiştir" dedi.

30 Ocak 2009 02:00

Çelik, Türkiye Özel Okullar Birliği'nce Kremlin Palas Otel'de düzenlenen "Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu" sempozyumunda verilen arada gazeteciler için ayrı bir basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "YÖK Genel Kurulu'nun üniversiteye giriş sistemiyle ilgili aldığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"YÖK'ün aldığı karar tatmin etmemiştir. Beni de Milli Eğitim Bakanlığını da öğrencileri de öğretmenleri de tatmin etmemiştir. Çünkü, beklentilerin çok altında kalan bir karar alınmıştır. 2010 yılı için ise getirilen değişikliği olumlu buluyorum. En azından bu yıl için bazı beklentiler vardı ama beklentilerin hiçbiri gerçekleşmeyince bu bir hayal kırıklığı oluşturdu."

2009 yılı için üniversiteye giriş sisteminde hiçbir değişiklik olmamasını yetersiz bulduğunu vurgulayan Çelik, 2010 yılı için iki aşamalı farklı testlerin uygulanmasını uygun gördüğünü söyledi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24