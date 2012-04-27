YÖK'ün formasyon kararı tüm fakülteleri kapsıyor!

5 Nisan’da alınan karara göre, öğretmen olabilmek için öğrencilerin verilen pedagojik formasyon programı bütün fakültelerde kaldırılıyor. Ayrıca karar formasyon eğitimi alanlar hariç bütün öğrencileri kapsıyor. YÖK’ün, fen ve edebiyat fakülteleri mezunlarının öğretmenlik yapabilmesini sağlayan formasyon eğitimini kaldırması eğitim kadrosu ve öğrencilerde şok etkisi yaptı. Ancak YÖK’ün 5 Nisan’da aldığı karar sadece fen edebiyat fakültelerini kapsamıyor.

Bugün'ün haberine göre bütün fakültelerdeki pedagojik formasyon programı kaldırılıyor. Örneğin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de artık öğretmen olamayacak. YÖK’ün üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, karar bütün öğrencileri kapsıyor. Sadece pedagojik formasyon almakta olan öğrenciler istisna olarak bunun dışında tutuluyor

Yüz binlerce öğrencinin geleceği, 3Mayıs’ta yapılacka YÖK Genel Kurulu’nda yeniden ele alınacak. Bazı üyelerin karara muhalefet şerhi verdiği bu nedenle geri adım atılabileceği öne sürülüyor. İlgili fakülte öğrencilerinin veya mezunlarının öğretmen olmasını sağlayan sistemin kalkmasının gerekçesi ise bu bölümlerde ortaya çıkan öğretmen fazlası gösteriliyor.