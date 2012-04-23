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Fen-edebiyat fakültelerinde formasyon kaldırıldı

Atanamayan öğretmenlere çözüm için yapılan girişimlerden fen edebiyat fakülteleri de nasibini aldı...

23 Nisan 2012 15:13

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 5 Nisan 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara göre eğitim fakültelerinin bazı bölümlerinin ikinci öğretimleri kaldırıldı. Karar gereği aynı şekilde fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin aldığı pedagojik formasyon programının da kaldırıldığı açıklandı. Yeni pedagojik formasyon sertifika programlarının açılmamasına ve daha önce açılmasına izin verilen programların da mevcut öğrencilerin işlemleri bittikten sonra kapatılmasına, karar verildi. Karara gerekçe olarak bu bölümlerde ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterildi. Karar posta yoluyla üniversitelere resmi olarak tebliğ edildi. Buna göre bundan sonra fen edebiyat fakültesini tercih edecek öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yapamayacak.

Bu sürpriz karar, ilgili bölümlerden büyük tepki aldı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nihat Öztoprak, “Temelli kaldırılması bizim için felakettir. Öğrencilerimize öğretmen olma yolu kapatılıyor” dedi. Yeni karar gereği sadece dershanelerde öğretmenlik yapabileceklerini ya da üniversitede kalıp öğretim görevlisi olabileceğini belirten Öztoprak, “Bugünmezunların yüzde 1’i bile üniversitede kalamıyor. Üniversitelere çok az sayıda araştırma görevlisi alınıyor” diye konuştu.


200 bin öğrenci var


MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey, fen edebiyat fakültelerine yönelik alınan kararı ve gelen tepkileri değerlendirdi. Balıbey, bu fakültelerde halen eğitim alan öğrencilerin karardan muaf tutulacağını belirtti. Balıbey, “Yeni kayıtlar için bu düzenleme söz konusu. Artık öğretmenlik mesleğinin adresi Türkiye’deki 97 Eğitim Fakültesi olacak. Bugün her üniversitede fen edebiyat fakültesi var. Bunların toplam öğrenci sayısı da 200 bin civarında. Öğretmen olamayacak bu öğrencilerimiz araştırma gibi alanlarda çalışabilecek. Örneğin Biyoloji okuyan biyolog, kimya okuyan kimyager, matematikçiler de bankalarda çalışabilecek. Talep eğitim fakültelerinden geldi ve bu düzenleme yapıldı” diye konuştu.


Ortaöğretimleri yetiştirelim


Prof. Dr. Nihat Öztoprak, “Ortaöğretim öğretmenlerini fen edebiyat fakülteleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini ise eğitim fakülteleri yetiştirebilir. Ortaöğretim öğretmenliğini Türkiye’nin birçok üniversitenin eğitim fakülteleri halledemiyor. Mesela Marmara Üniversitesi’nde eğitim fakültelerindeki öğrencileri biz okutuyoruz. Alan derslerini bizden alıyorlar. Çünkü eğitim fakültelerinin ortaöğretim alan derslerini verecek kadroları çok az. Öğrenci resmen eğitim fakültesinin öğrencisi ama 3 buçuk yıllık temel eğitimini fen edebiyattan alıyor. Ama eğitim fakültelerine formasyon imkanı verildiği için onlar öğretmen oluyor bizim öğrenciler olamıyor” dedi.


En çok öğrenci bizde


Fakültelerine yönelik alınan kararı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam da öğretmen olmak isteyenlerin sayısını azaltmak için bu kararın alındığını ifade etti. Sağlam, “Öğrenciler turizm, banka, bakanlıklar gibi kamu kurumlarına yönelecek. Bizim fakültedeki öğrenci sayımız 5 bin 500. Üniversitenin 4’te biri bizde. En kalabalık fakülteyiz. Bu sayıda öğrenci öğretmenlik hakkından yoksun kalıyor” ifadelerini kullandı.

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