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Yaşam

YÖK'ün ceza yetkisi sınırlandırılacak

Düzenlemeyle birlikte akademisyenlerle ilgili soruşturma açma ve ceza verme yetkisi üniversitelerde olacak

06 Mart 2016 17:01

Bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın, YÖK'ün ceza yetkisini sınırlandıracak düzenlemenin hükümetin gündeminde olduğunu belirtti. Düzenlemeyle birlikte rektör ve dekanlar dışındaki tüm akademisyenlerle ilgili soruşturma açma ve ceza verme yetkisi üniversitelerde olacak.

NTV'de yer alan habere göre, rektör ve dekanlar dışındaki tüm akademisyenlerle ilgili soruşturma açma yetkisi ve ceza verme yetkisi üniversitelerde olacak.

Ertan Aydın, ''Türkiye’de üniversiteleri marjinal yapıların arka bahçeleri olarak gören zihniyete karşı, üniversitelerimizi bilimin ve araştırmanın merkezleri olarak ortaya koyacağız” ifadesini kullandı.

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