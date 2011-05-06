-YÖK'TEN YGS'YE ONAY ADANA (A.A) - 06.05.2011 - YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulunun, bu yıl yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS), daha öncekilerden çok daha emniyetle yapıldığına inandığını belirterek, ''Kopyanın herhangi bir emaresine henüz rastlanmadı'' dedi. Saraç, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde Adana'da yapılan ''İlahiyat Fakültesi 17. Dekanlar Toplantısı''nın açılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saraç, son yıllarda ilahiyat fakültelerinin hem nitelik hem nicelik açısından gelişme gösterdiğini söyledi. YGS'deki şifre veya algoritma iddialarıyla ilgili, bugüne kadar herhangi bir haksızlığa, adaletsizliğe yol açtığının belirlenemediğini veya kopya bulgusuna ulaşılamadığını ifade eden Saraç, şöyle konuştu: ''Bundan dolayı öğrencilerimizin kendi dışında cereyan eden bu tartışmalardan etkilenmeden derslerine çalışması lazım. Kendi çocuklarımız da aynı durumda. Bu tartışmaların işaret ettiği veya bu tartışmalarda dile getirilen kopya olayının herhangi bir emaresine henüz rastlanmadı. Savcılığın da zaten açıklaması bu istikamette. Ondan dolayı da zaten YGS sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizden gönül rahatlığı içinde çalışmalarını istiyoruz. Tabii ki kendileri için bu kadar tartışmadan sonra çok zor, belki motivasyonları bozulmuştur ama onu da başaracaklarına inanıyoruz.'' Saraç, bir gazetecinin, son dönemde ÖSYM'nin gerçekleştirdiği her sınavda sıkıntıların çıktığı, bunu tesadüf olarak mı değerlendirdikleri yoksa arkasında başka bir şey arayıp aramadıkları sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Bu soruları ÖSYM Başkanımızın cevaplandırması lazım. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz: Çok fazla, gerçekten çok fazla tedbir ve kopyayı engelleyici birtakım kurallar ve yenilikler getirildi. Bu yeniliklerin, kuralların, tedbirlerin tecrübe edilmemişliğinden dolayı bazen aksamalar olabilir ama bütün bu tedbirler güvenirliği yükseltmek maksadıyla alınmıştır. Kopya iddialarının ispatlanabilirliğinden öte, YÖK Genel Kurulu, bu sınavın daha öncekilerden çok daha emniyetle icra edildiğine inanıyor.''