YÖK'ten yeni yatay geçiş formülü

T24 -

Bir üniversitedeki programlar arasında da yatay geçişe izin verilecek.



YÖK, üniversitelerde yatay geçişleri düzenleyen yönetmelik taslağına şon şeklini vererek, Başbakanlığa gönderdi.



''Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' taslağı, önlisans ve lisans düzeyindeki programları arasındaki her türlü yatay geçişi düzenliyor.

Taslakla açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.



Normal öğretim programları ile üniversitelerde ikinci öğretim programlarından da açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş imkanı sağlanacak.



Üniversitelerin açık veya uzaktan öğretim diploma programları arasında da yatay geçiş izni veriliyor.



Kayıt dondurmuş olanlar da yatay geçiş hakkından yararlanabilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilecek.









