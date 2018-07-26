YÖK'ten vakıf üniversiteleri raporu: Kütüphaneler yetersiz, sınav başarıları düşük

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) raporunda, özel üniversitelerdeki öğrencilerin büyük bölümünün sınavlarda baraj puanının altında kaldığı belirtildi.

YÖK, Türkiye’deki vakıf üniversitelerine ilişkin detaylı bir rapor hazırladı. Türkiye’deki tüm vakıf üniversitelerinin öğrenci sayıları ile fakülte sayıları, kütüphane büyüklükleri, KPSS, ALES, TUS gibi merkezi sınavlardaki başarıları ve dünya sıralamalarındaki konumlarına yer verilen rapor, “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018” adıyla yayımlandı. Kapsamı ve yöntemi itibarıyla alanında ilk olma niteliği bulunan raporun gelecek yıl devlet üniversiteleri için de hazırlanacağı bildirildi.

Kütüphaneler yetersiz

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre YÖK’ün raporu, üniversitelerdeki kütüphanelerin yetersizliğini gözler önüne serdi. Toplam kütüphane alanında ilk sırada gelen Sabancı Üniversitesi’nin öğrenci başına düşen kütüphane alanının yalnızca 2,35 metrekare olması dikkat çekti. Vakıf üniversitelerinin kütüphane alanı ve kitap sayısındaki dengesizlik de raporda göze çarptı. Bazı üniversitelerdeki kitap sayısının, onlarca üniversitenin kitap sayısından fazla olduğu öğrenildi. Raporda, tam 44 özel üniversitenin basılı kitap sayısının 50 binin altında olduğu belirtildi. Kütüphanelerinde en fazla sayıda kitap olan üniversite 500 bin 437 kitap ile Bilkent Üniversitesi olurken, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ndeki toplam kitap sayısı bin ile ifade edildi.

Burs ortalaması düşük

Çok sayıda özel üniversitenin, tam bursluluk oranlarının YÖK’ün belirlediği yasal sınır olan yüzde 10 civarında gerçekleştirildiği öğrenildi. Türkiye’deki toplam 67 özel üniversite arasında yalnızca iki üniversite belirlenen tam bursluluk oranlarını yüzde 100 olarak gerçekleştirdiği bildirildi.



Raporda, özel üniversitelerin öğrenci başına harcadığı ücret toplamlarına da yer verildi. Öğrenci başına düşen harcamalarda üniversiteler arasında büyük farklılıklar olması dikkat çekti. YÖK’ün tablosuna göre, bazı üniversiteler öğrenci başına 50 bin liranın üzerinde harcama yaparken, bazı üniversiteler ise öğrenci başına 2 bin 500 lira harcadı. Vakıf üniversitelerinin bir eğitim yılı boyunca öğrenci başına ortama harcaması 10 bin lira civarında gerçekleşti. Üniversitelerin toplam harcama ortalaması, üniversitelerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında arada önemli ölçüde fark olduğu görüldü.

URAP sıralaması

Yükseköğretim kurumlarının akademik başarılarını değerlendiren URAP raporunun sonuçları da YÖK’ün raporuna yansıdı. Bilkent, Sabancı ve Koç üniversiteleri URAP sıralamasında ilk üçe girerken, son sırada Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yer aldı. Bilimsel makalelerde en az atıf yapılan özel üniversite İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi oldu. En çok atıf ise Bilkent Üniversitesi’ne yapıldı.

Sınav başarıları düşük

YÖK, özel üniversitelerin merkezi sınavlardaki başarılarını da açıkladı. ALES-EA puanı 70 ve üzerinde aday istatistiklerinde TOBB üniversitesi ilk sırada geldi. ALES’e giren 625 TOBB öğrencisinden yüzde 69,44’ü 70 barajının üzerinde puan aldı. Öğrenci sayısı ve sınava giren öğrenci sayısı karşılaştırıldığında en başarısız üniversite Beykent Üniversitesi oldu. Bu üniversiteden ALES’e giren 615 adaydan yalnızca yüzde 14,80’i 70 ya da 70’in üzerinde puan alabildi. Vakıf üniversitelerinin İngilizce eğitimindeki yetersizliği de dikkati çekti. Rapora göre, yabancı dil başarısını ölçmek için düzenlenen YDS’de 70 barajını yalnızca iki özel üniversite aşabildi. İlk sıradaki Koç Üniversitesi’nin puan ortalaması 83,26 olurken, ikinci sırada gelen Bilkent Üniversitesinin YDS puan ortalaması 76,48 oldu.

12 yılda 55 özel üniversite

Rapora göre, 2002'den bu yana 55 özel üniversite kuruldu. Vakıf üniversitelerinin illere göre dağılımında 47 üniversite ile İstanbul öne çıktı. İstanbul’un ardından, en çok özel üniversitenin olduğu şehir 12 üniversite ile Ankara oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi, vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci sıralamasında başı çekti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 28 bin 808 öğrenci öğrenim görürken en az sayıda öğrencisi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde 219 öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi. Özel üniversitelerin lisansüstü öğrenci sayılarında ise 11 bin 213 öğrenciyle Okan Üniversitesi öne çıktı.