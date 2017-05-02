YÖK'ten 'uzaktan öğretim' için açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bu programlara kaydolan öğrenciler için geçerli olacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin yer almasına ilişkin karar aldıklarını belirtti.

Yekta Saraç, "Almış olduğumuz kararın hangi tarihten itibaren uygulanması konusunda tereddütler oluştuğu görülmüştür. Bu kararın 2017-2018 tarihinden itibaren uzaktan eğitim programlarına kaydolan öğrenciler için geçerli olduğunu ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.