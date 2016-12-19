YÖK'ten "Üniversitelere sınavsız giriş" haberine yalanlama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hürriyet'in "Üniversitelere sınavsız giriş" başlıklı haberi üzerine açıklama yaptı. YÖK üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilen açıklamada, bir başka bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşmenin sürdürülmediği ifade edildi.

Kulis: MEB ve YÖK'te ortak çalışma; lise puanıyla üniversiteye sınavsız girilecek

Oda TV'de yer alan habere göre, sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberlerin, adaylar üzerinde olumsuz etki yaptığı kaydedilen açıklamada, kamuoyundan yükseköğretim sistemine girişle alakalı sadece YÖK’ün karar ve duyurularını dikkate almaları istendi.

Haberde ne denilmişti?

Hürriyet’in haberinde, üniversiteye geçiş sınavlarının ilk ayağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) kaldırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun ortaklaşa çalıştığı yeni modelle üniversiteye sınavsız geçiş hedeflendiği öne sürülmüştü. Öğrencilerin lise diploma puanlarının üniversiteye girişte kullanılacağı, bu nedenle de ilköğretimde uygulanan TEOG benzeri merkezi bir sınav yapılacağı belirtilen haberde, yeni sistemin 2018’de uygulamaya geçirilmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.